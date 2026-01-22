OMR Sheet Scam: 9 साल से चलता रहा खेल ! भर्ती परीक्षाओं में OMR घोटाले ने खोले भर्ती सिस्टम के चौंकाने वाले राज

गहलोत ने वर्तमान भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह निष्पक्ष जांच कराने के बजाय इस गंभीर मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है और केवल कांग्रेस शासन के दौरान हुई परीक्षाओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में सूचना सहायक, संविदा नर्स, कृषि पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लेखाकार, संगणक, CET, पशु परिचर, कनिष्ठ अभियंता, पटवारी, वाहन चालक, ग्राम विकास अधिकारी सहित कई बड़ी परीक्षाएं आयोजित हुईं, जिनमें 35 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ये सभी परीक्षाएं उसी सिस्टम और स्टाफ की निगरानी में हुई थीं, जो अब OMR घोटाले में पकड़े गए हैं।