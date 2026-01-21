Ration Distribution: बड़ा कदम, राजस्थान के इन तीन जिलों में खुलेंगे “अनाज एटीएम”, राशन वितरण तरह डिजिटल

Digital Ration Card: जयपुर. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जल्द ही जयपुर, भरतपुर और बीकानेर जिलों में अनाज एटीएम की शुरुआत की जाएगी। इन मशीनों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी बिना उचित मूल्य दुकान पर लाइन लगाए स्वयं ही राशन प्राप्त कर सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जानकारी देते हुए कहा कि यह व्यवस्था डिजिटल इंडिया और स्मार्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ओर एक मजबूत पहल है।