Ration Distribution: बड़ा कदम, राजस्थान के इन तीन जिलों में खुलेंगे “अनाज एटीएम”, राशन वितरण तरह डिजिटल

Digital Ration Card: जयपुर. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जल्द ही जयपुर, भरतपुर और बीकानेर जिलों में अनाज एटीएम की शुरुआत की जाएगी। इन मशीनों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी बिना उचित मूल्य दुकान पर लाइन लगाए स्वयं ही राशन प्राप्त कर सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जानकारी देते हुए कहा कि यह व्यवस्था डिजिटल इंडिया और स्मार्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ओर एक मजबूत पहल है।
अनाज एटीएम में लाभार्थी अपने राशन कार्ड अथवा आधार आधारित पहचान के माध्यम से मशीन में लॉगिन कर सकेंगे। आवश्यक सत्यापन के बाद निर्धारित मात्रा में गेहूं, चावल अथवा अन्य खाद्यान्न स्वतः मशीन से प्राप्त होगा। इससे समय की बचत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और वितरण प्रणाली में होने वाली गड़बड़ियों पर भी अंकुश लगेगा। खासतौर पर बुजुर्गों, श्रमिकों और व्यस्त उपभोक्ताओं को इस सुविधा से राहत मिलेगी।
मंत्री गोदारा ने बताया कि गिव अप अभियान के तहत बड़ी संख्या में संपन्न लोगों द्वारा खाद्य सुरक्षा छोड़ने से वास्तविक पात्रों को लाभ मिल पाया है। अब वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए तकनीकी समाधान अपनाए जा रहे हैं। अनाज एटीएम से राशन की उपलब्धता चौबीसों घंटे सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे उपभोक्ताओं को दुकान के समय पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
प्रारंभिक चरण में तीन बड़े जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। सफल संचालन के बाद इसे अन्य जिलों में भी विस्तार देने की योजना है। प्रशासन द्वारा मशीनों की स्थापना, रखरखाव और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। साथ ही लाभार्थियों को मशीन के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
