पत्रिका इग्नाइटर्स-2026: CBSE-RBSE और IB बोर्ड में 70% या उससे अधिक अंक पाने वाले 10 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

यह आयोजन केवल सम्मान समारोह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच भी बनेगा। यहां देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, उद्योग विशेषज्ञ और विभिन्न क्षेत्रों के सफल प्रोफेशनल्स विद्यार्थियों से सीधे संवाद करेंगे। वे बदलते रोजगार बाजार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), नई तकनीकों, स्टार्टअप, उद्यमिता, लीडरशिप, उच्च शिक्षा और उभरते करियर विकल्पों पर मार्गदर्शन देंगे, जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप बेहतर करियर का चयन कर सकेंगे।