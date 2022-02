PCPNDT Act: पीसीपीएनडीटी में एक साल में सिर्फ 6 डिकोय

PCPNDT Act:

सिर्फ निरीक्षण कर पूरी की जा औपचारिकता

सोनोग्राफी केंद्रों का निरीक्षण अभियान जारी

PCPNDT Act: प्रदेश में पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेकर लगातार निरीक्षण करने के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले डिकोय ऑपरेशन से अभी चिकित्सा विभाग की दूरी दिखाई दे रही है। डिकोय ऑपरेशन को लेकर विभाग कितना तत्पर है, इसकी एक बानगी एक साल में किए गए डिकोय ऑपरेशन की संख्या को देखकर मिलती है। आंकड़ों के मुताबिक विभाग की ओर से साल 2021 में 6 डिकोय ऑपरेशन किए गए हैं। जबकि प्रदेश में वर्तमान में 278 राजकीय और 3 हजार 667 निजी सहित कुल 3 हजार 945 सोनोग्राफी केन्द्र पंजीकृत हैं। इनमें से वर्तमान में 2 हजार 253 सोनोग्राफी केन्द्र क्रियाशील हैं। इतनी बड़ी संख्या में प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर की तुलना में डिकोय ऑपरेशन की संख्या ना के बराबर है। एक्ट के तहत राज्य में पिछले कुछ सालों में कुल 161 डिकॉय आपरेशन किए गए हैं। इसके तहत अब तक कुल 533 सोनोग्राफी केंद्र सील करने की कार्रवाई भी की गई थी।

Only 6 decoys in a year in PCPNDT