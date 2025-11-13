‘शहर की रफ़्तार’ स्वास्थ्य पहल से 550 से अधिक राइडर्स लाभांवित

एपेक्स हॉस्पिटल्स के प्रबंध निदेशक डॉ. सचिन झावर ने डिलीवरी कर्मचारियों के संघर्ष को उजागर करते हुए कहा कि ये एजेंट्स वह 'मूकशक्ति' हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए गर्मी, बारिश और ट्रैफिक की परवाह किए बिना शहर को गतिमान रखते हैं। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि लंबे और अथक काम के घंटों के कारण इन कर्मचारियों का स्वास्थ्य अक्सर अनदेखा किया जाता है, जिसके कारण वे थकान और भोजन न करने जैसी समस्याओं का सामना करते हैं।