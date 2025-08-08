Rajasthan Politics: पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू, परिसीमन रिपोर्ट तैयार; जल्द ही CM को सौंपी जाएगी

बताते चलें कि जनवरी 2025 में पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार ने सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने भी इस देरी पर सवाल उठाए हैं और सरकार तथा राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा था कि इन चुनावों को कब तक कराया जाएगा। अप्रैल में दाखिल एक शपथपत्र में सरकार ने दावा किया था कि मई-जून तक परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद चुनाव की तारीखें घोषित की जाएंगी। हालांकि, यह प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है, जिससे जनता में असंतोष बढ़ रहा है।