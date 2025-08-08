8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

श्री गंगानगर

लॉरेंस गैंग के ठिकानों पर NIA की रेड, 3 जिलों में 13 से ज्यादा जगह चला ऑपरेशन; आतंकी फंडिंग का आरोप

NIA Raids on Lawrence Gang: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार सुबह राजस्थान के तीन जिलों- श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और दौसा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।

श्री गंगानगर

Nirmal Pareek

Aug 08, 2025

NIA raids on Lawrence Gang
पत्रिका फाइल फोटो

NIA Raids on Lawrence Gang: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार सुबह राजस्थान के तीन जिलों- श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और दौसा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गैंग के 13 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें आतंकी फंडिंग, अवैध हथियारों की सप्लाई और विदेशी हवाला नेटवर्क की जांच शामिल है।

बता दें, यह कार्रवाई सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई और कई घंटों तक चली। NIA की टीमें स्थानीय पुलिस के सहयोग से संदिग्ध ठिकानों पर पहुंचीं, हालांकि कुछ जगहों पर स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी।

श्रीगंगानगर में विदेशी पिस्टल बरामद

सूत्रों के मुताबिक श्रीगंगानगर में NIA ने 13 ठिकानों पर तलाशी ली। करीब 20 दिन पहले सदर थाना पुलिस ने चार युवकों को एक विदेशी पिस्टल और 14 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। ये युवक शहर के एक बड़े बीज व्यापारी के यहां फायरिंग की योजना बना रहे थे। पूछताछ में पता चला कि इन हथियारों की सप्लाई लॉरेंस गैंग के एक सक्रिय सदस्य ने की थी।

इस इनपुट के आधार पर NIA ने कार्रवाई तेज की। रावला मंडी थाना क्षेत्र के 9 पीएसडी गांव में जेल में बंद एक आरोपी साहिल के घर भी तलाशी ली गई। साहिल के परिवार से पूछताछ की गई, और संदिग्ध दस्तावेजों की जांच की गई।

हनुमानगढ़ में पूर्व सरपंच के घर छापा

हनुमानगढ़ के संगरिया में NIA ने पूर्व सरपंच दीनदयाल बिश्नोई (निवासी बिशनपुरा, पंजाब) के घर पर छापेमारी की। सुबह 6 बजे पहुंची NIA टीम ने करीब दो घंटे तक तलाशी और पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक, दीनदयाल की मृत्यु से पहले साहिल नामक युवक उनके घर पर रहकर उनकी देखभाल करता था। साहिल पहले से NIA की हिरासत में है, उससे मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

बता दें, पूर्व सरपंच की बेटी हाल ही में मां बनी है, और उनकी मां से पूछताछ के बाद टीम ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और वापस लौट गई। इस दौरान पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था, लेकिन संगरिया थाना प्रभारी अमरसिंह ने बताया कि उन्हें इस कार्रवाई की कोई पूर्व सूचना नहीं थी।

आतंकी फंडिंग पर NIA की नजर

जानकारी के मुताबिक NIA की यह कार्रवाई लॉरेंस गैंग के अवैध नेटवर्क को तोड़ने के उद्देश्य से की गई। गैंग पर आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग, हथियार तस्करी और पंजाब-हरियाणा सीमा पर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में हुए लखासर हत्याकांड से भी इस कार्रवाई के तार जुड़े हो सकते हैं।

इसके अलावा, गैंग का विदेशी हवाला नेटवर्क और नशा तस्करी में भी संलिप्तता की जांच हो रही है। हालांकि, NIA ने अभी तक इस कार्रवाई पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

Published on:

08 Aug 2025 03:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / लॉरेंस गैंग के ठिकानों पर NIA की रेड, 3 जिलों में 13 से ज्यादा जगह चला ऑपरेशन; आतंकी फंडिंग का आरोप

