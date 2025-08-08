लॉरेंस गैंग के ठिकानों पर NIA की रेड, 3 जिलों में 13 से ज्यादा जगह चला ऑपरेशन; आतंकी फंडिंग का आरोप

हनुमानगढ़ के संगरिया में NIA ने पूर्व सरपंच दीनदयाल बिश्नोई (निवासी बिशनपुरा, पंजाब) के घर पर छापेमारी की। सुबह 6 बजे पहुंची NIA टीम ने करीब दो घंटे तक तलाशी और पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक, दीनदयाल की मृत्यु से पहले साहिल नामक युवक उनके घर पर रहकर उनकी देखभाल करता था। साहिल पहले से NIA की हिरासत में है, उससे मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई।