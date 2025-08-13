संस्कृत विश्वविद्यालय ने दिया 4 विद्वानों को ‘संस्कृत सेवा सम्मान’, पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी रहे मुख्य अतिथि

जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से बुधवार को संस्कृत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले 4 विद्वानों को संस्कृत सेवा सम्मान से अलंकृत किया गया। विवि के कुलसचिव नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि यह सम्मान संस्कृत शिक्षा, शोध व साहित्यिक योगदान के माध्यम से समाज में संस्कृत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाले विद्वानों को प्रदान किया गया है।
इस वर्ष चयनित चार विद्वानों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। सम्मान समारोह विश्वविद्यालय परिसर में हुआ और मुख्य अतिथि पत्रिका समूह के प्रधान संपादक व वेद विज्ञान के मर्मज्ञ डॉ. गुलाब कोठारी रहे। अध्यक्षता विवि के कुलगुरु प्रो.रामसेवक दुबे ने की। समारोह में सभी विद्वानों को सम्मान पत्र और सम्मान राशि प्रदान की गई।
समारोह संयोजक शास्त्री कोसलेंद्रदास ने बताया कि सम्मानित होने वाले विद्वानों में प्रो. अर्चना भार्गव, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, डॉ. अशोक कुमार झा, सह आचार्य, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय महापुरा, डॉ. मधुबाला शर्मा, अध्यक्ष साहित्य विभाग, जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर और डॉ. विजय कुमार दाधीच, सहायक आचार्य शिक्षा विभाग केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली शामिल है।