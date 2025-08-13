संस्कृत विश्वविद्यालय ने दिया 4 विद्वानों को ‘संस्कृत सेवा सम्मान’, पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी रहे मुख्य अतिथि

समारोह संयोजक शास्त्री कोसलेंद्रदास ने बताया कि सम्मानित होने वाले विद्वानों में प्रो. अर्चना भार्गव, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, डॉ. अशोक कुमार झा, सह आचार्य, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय महापुरा, डॉ. मधुबाला शर्मा, अध्यक्ष साहित्य विभाग, जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर और डॉ. विजय कुमार दाधीच, सहायक आचार्य शिक्षा विभाग केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली शामिल है।