स्पीक आउट में गूंजी सांगानेर की समस्याएं: टूटी सड़कें, पेयजल संकट और पब्लिक टॉयलेट का अभाव… आमजन को कर रहा परेशान

बॉक्स: नशाखोरी पर सख्ती की मांग

पूर्व पार्षद राजीव चौधरी ने क्षेत्र में खुलेआम नशा बिकने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नशे की पुड़ियों की खरीद फरोख्त हो रही है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। आठ बजे बाद भी शराब की दुकानें खुली रहती हैं। फूल कॉलोनी विकास समिति अध्यक्ष हरि नारायण यादव ने सांगानेर समेत 87 कॉलोनियों के नियमन की मांग रखी। अशोक सिंह राजावत ने जनसमस्याओं पर एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत बताई। पूर्व पार्षद मोतीलाल मीणा ने कहा कि कई कॉलोनियों में विकास कार्य प्रक्रियाधीन हैं और जल्द शुरू होंगे।