IMD Forecast: आज देर रात आएगी 70 किमी. प्रतिघंटे की रफतार से आंधी, ओलावृष्टि की संभावना, अलर्ट रहें

Heatwave Alert in Rajasthan: जयपुर। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 27 अप्रैल 2026 को जारी नाउकास्ट चेतावनी-07 में राजस्थान के कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित किया है। चेतावनी के अनुसार दौसा, अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर व करौलीऔर आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन घंटों के दौरान मेघगर्जन के साथ मध्यम वर्षा, आकाशीय बिजली तथा तेज हवाएं (50-70 किमी प्रति घंटा) चलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में मौसम अचानक बिगड़ सकता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।