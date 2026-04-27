Rajasthan News: जयपुर में नितिन नवीन का जोरदार स्वागत, बोले- पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराना है

Nitin Naveen Jaipur visit : जयपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को राजस्थान दौरे पर रहे। अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का यह पहला राजस्थान दौरा था। इस दौरान उन्होंने टोंक में सभा को सम्बोधित किया। जयपुर आने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर भाजपा कार्यालय तक जगह-जगह उनका स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर 101 किलो की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके अलावा कहीं जेसीबी से फूल बरसाए गए तो कहीं हाथियों से फूल वर्षा करवाई गई। तेज गर्मी के बीच बड़ी संख्या में नितिन नवीन का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता डटे रहे।