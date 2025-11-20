जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में लेपर्ड की एंट्री से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने ऐसे किया ट्रेंकुलाइज, देखें तस्वीरें

फोटो: पत्रिका
Photos Of Leopard In Jaipur Civil Lines: जयपुर के सिविल लाइंस में आज लेपर्ड दिखाई देने से माहौल अफरा-तफरी वाला हो गया।
लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए।
शुरुआत में लेपर्ड सीधे जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के बंगले की ओर जाते हुए दिखा।
बंगले के स्टॉफ ने तुरंत सीसीटीवी चेक किया, जिसमें लेपर्ड नजर आया।
इसके बाद तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दी।
जब तक टीम पहुंची लेपर्ड बंगले से निकलकर आगे की कॉलोनी में पहुंच गया। कुछ देर बाद वह पास ही स्थित एक निजी स्कूल की ओर भागा। स्कूल स्टाफ ने तुरंत बच्चों को क्लासरूम में बंद कर दिया।
बच्चे और टीचर्स करीब 1 घंटे तक कमरे में बंद रहे। स्कूल प्रशासन ने किसी को बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी।
इस बीच डीसीएफ विजयपाल सिंह और रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
करीब 30 कर्मचारियों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया।
टीम ने ट्रेंकुलाइज गन के साथ ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन लेपर्ड लगातार एक जगह से दूसरी जगह कूदता-फांदता रहा, जिससे उसे निशाना बनाना मुश्किल हो गया।
करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद जैसे ही वह कुछ देर शांत होकर बैठा, रेस्क्यू टीम ने उसे ट्रेंकुलाइज कर दिया।
वन विभाग की टीम ने सावधानी से उसे पिंजरे में डाला और तुरंत वाहन से झालाना लेपर्ड रिजर्व भेज दिया।
