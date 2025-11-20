Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में लेपर्ड की एंट्री से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने ऐसे किया ट्रेंकुलाइज, देखें तस्वीरें

Jaipur News: राजधानी जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में एक लेपर्ड दिखने से हड़कंप मच गया। लेपर्ड पहले मंत्री आवास के पास, फिर कॉलोनी और स्कूल परिसर में दौड़ता रहा।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 20, 2025

फोटो: पत्रिका

Photos Of Leopard In Jaipur Civil Lines: जयपुर के सिविल लाइंस में आज लेपर्ड दिखाई देने से माहौल अफरा-तफरी वाला हो गया।

लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए।

शुरुआत में लेपर्ड सीधे जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के बंगले की ओर जाते हुए दिखा।

बंगले के स्टॉफ ने तुरंत सीसीटीवी चेक किया, जिसमें लेपर्ड नजर आया।

इसके बाद तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दी।

जब तक टीम पहुंची लेपर्ड बंगले से निकलकर आगे की कॉलोनी में पहुंच गया। कुछ देर बाद वह पास ही स्थित एक निजी स्कूल की ओर भागा। स्कूल स्टाफ ने तुरंत बच्चों को क्लासरूम में बंद कर दिया।

बच्चे और टीचर्स करीब 1 घंटे तक कमरे में बंद रहे। स्कूल प्रशासन ने किसी को बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी।

इस बीच डीसीएफ विजयपाल सिंह और रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

करीब 30 कर्मचारियों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया।

टीम ने ट्रेंकुलाइज गन के साथ ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन लेपर्ड लगातार एक जगह से दूसरी जगह कूदता-फांदता रहा, जिससे उसे निशाना बनाना मुश्किल हो गया।

करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद जैसे ही वह कुछ देर शांत होकर बैठा, रेस्क्यू टीम ने उसे ट्रेंकुलाइज कर दिया।

वन विभाग की टीम ने सावधानी से उसे पिंजरे में डाला और तुरंत वाहन से झालाना लेपर्ड रिजर्व भेज दिया।

ये भी पढ़ें

बेटे को बचाने के चक्कर में फॉरेस्टर की मौत, CCTV  फुटेज आया सामने
अलवर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 01:20 pm

Published on:

20 Nov 2025 01:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में लेपर्ड की एंट्री से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने ऐसे किया ट्रेंकुलाइज, देखें तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में संगठित अपराध पर डीजीपी का कड़ा रुख, पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश

जयपुर

Jaipur Crime : जयपुर में दुकानदार और तीन युवकों में हुई मारपीट, मचा हंगामा

Jaipur Crime fight broke out between a shopkeeper and three youths leading to commotion
जयपुर

Miss Universe 2025: राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा फाइनल में, भारत चौथे ताज से बस एक कदम दूर

Miss Universe 2025
जयपुर

माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट से साफ, जिनका काम दिमाग से है, उनके लिए AI सुपरपावर

जयपुर

12वीं पास युवा अगले 3 दिन तक कर सकते हैं इस सरकारी नौकरी भर्ती के फॉर्म को एडिट, नोट कर लें जरूरी तारीख

CG job, cg govt job, Mahasamund jila panchayat
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.