राजस्थान समेत चार राज्यों के खिलाड़ी दिखाएंगे दम, जून में होगा मुकाबला, 15 अप्रैल से शुरू होगा खिलाड़ियों का चयन

लीग के चेयरमैन सोमनाथ गाबा, आयोजक रवि कुमार गाबा और हरिपुर यमुनानगर के विनय कम्बोज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन 16 जून से 21 जून के बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के समाना बाहु में किया जाएगा। इस लीग में राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आयोजकों के अनुसार, राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए चयन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होगी, जो विभिन्न चरणों के माध्यम से पूरी की जाएगी, ताकि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन किया जा सके।