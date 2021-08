राजस्थान की कला, शिल्प, संस्कृति पर आधारित डाक विभाग के आवरण जारी

जयपुर, 18 अगस्त। राज्यपाल कलराज मिश्र (Governor Kalraj Mishra ) ने राजस्थान की कला संस्कृति( art culture of Rajasthan) पर डाक विभाग (Department of Posts ) की ओर से तैयार आठ विशेष आवरण ( eight special covers )बुधवार को राजभवन में जारी (released) किए। उन्होंने इन आठ विशेष आवरणों को जारी करते कहा कि राजस्थान की उत्सवधर्मिता, कला, शिल्प और संस्कृति अपने आप में अनूठी है। उन्होंने डाक आवरणों पर इन्हें चित्रों के माध्यम से सहेजने की डाक विभाग की पहल की सराहना की। उल्लेखनीय है कि ये आवरण राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक संकेतकों पर आधारित हैं। इनमें पोकरण क्षेत्र के सुप्रसिद्ध मोलेला क्ले वर्क तथा पोकरण पॉटरी, कोटा डोरिया, प्रतापगढ़ से विकसित थेवा आभूषण कलाकारी, सांगानेरी और बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, बीकानेरी भुजिया, मकराना मार्बल, जयपुर की ब्लू पॉटरी तथा राजस्थान की कठपुतलियों को दर्शाया गया है।

राज्यपाल को इस अवसर पर रामायण के कथानक और राजस्थान की विरासत से जुड़ी डाक टिकटों के फोटो फ्रेम और राजस्थान डाक सर्किल द्वारा जारी महत्वपूर्ण स्टाम्प का संग्रहण भी भेंट किया गया। कार्यक्रम में डाक महानिदेशालय नई दिल्ली के अतिरिक्त महानिदेशक समन्वय एके पोद्दार, राजस्थान डाक परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कर्नल सुशील कुमार, निदेशक डाक सेवाएं मुख्यालय जयपुर बीएल सोनल,प्रवर अधीक्षक डाकघर जयपुर नगर मंडल प्रियंका गुप्ता, राज्यपाल के सचिव सुबीर कुमार और प्रमुख विशेषाधिकारी गोविन्द राम जायसवाल उपस्थित रहे।