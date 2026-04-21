21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Patrika Edufest: एजुफेस्ट के पोस्टर का विमोचन, पत्रिका और महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी की ओर से 24 से 26 अप्रेल तक होगा आयोजन

24 से 26 अप्रेल तक फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन निर्मल पंवार ने एजुफेस्ट के पोस्टर का विमोचन किया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Apr 21, 2026

Edufest

फोटो: पत्रिका

24th-26th April Patrika Edu Fest 2026: 12वीं पास कर चुके छात्रों को अब भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। राजस्थान पत्रिका और महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआइसी) में एजुफेस्ट 2026 में छात्रों की हर शंका का समाधान होगा।

24 से 26 अप्रेल तक फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन निर्मल पंवार ने एजुफेस्ट के पोस्टर का विमोचन किया।

फेयर में देश की नामी यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थान हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कॅरियर एक्सपर्ट और काउंसलर्स की ओर से काउंसलिंग की जाएगी। इंटरनेशनल एजुकेशन लोन और वीजा गाइडेंस के साथ देश के प्रसिद्ध स्पीकर्स की ओर से कॅरियर सेमिनार आयोजित की जाएंगी। सुबह 11 से रात आठ बजे तक एजुफेस्ट का आयोजन होगा।

छात्रों को आधार कार्ड और मार्कशीट लानी होगी

एजुफेस्ट में साइकोमेट्रिक टेस्ट का आयोजन एमजेआरपी यूनिवर्सिटी की ओर किया जाएगा। हाल ही 12वीं परीक्षा परिणाम में 70 फीसदी से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को फेस्ट में सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसके लिए छात्रों को आधार कार्ड और मार्कशीट लानी होगी।

ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन

एजुफेस्ट की अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9928015903 और 9828473938 पर संपर्क कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करके रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इस फेस्ट के मुख्य प्रायोजक महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी हैं। एजुफेस्ट पॉवर्ड बाय विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी होगी।

फेस्ट में को-स्पॉन्सर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज, प्रताप यूनिवर्सिटी, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी, स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होंगे। एसोसिएट स्पॉन्सर आनंद इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, पूर्णिमा ग्रुप, मणिपाल यूनिवर्सिटी होंगे। इवेंट मैनेज बाय आइएफएफपीएल है।

ये भी पढ़ें

Patrika Edufest 2026: देश की नामी यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थान आएंगे एक छत के नीचे, 24 से 26 अप्रेल तक होगा आयोजन
जयपुर
Patrika education Fest 2026

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Apr 2026 11:28 am

Published on:

21 Apr 2026 11:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Patrika Edufest: एजुफेस्ट के पोस्टर का विमोचन, पत्रिका और महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी की ओर से 24 से 26 अप्रेल तक होगा आयोजन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Transgender Act Amendment: ट्रांसजेंडर अधिनियम में बदलाव के खिलाफ जयपुर से उठी आवाज, जानें क्या है पूरा विवाद

Transgender Activist Pushpa Mai Files Petition Against Amendments to Transgender Act
जयपुर

Rajasthan: पंचायत चुनाव से पहले एक्टिव हुई भाजपा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 27 अप्रेल को राजस्थान दौरा तय

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पत्रिका फोटो
जयपुर

पेपरलीक मामले में हाईकोर्ट की सख्ती, छठी बार खारिज की कांस्टेबल भर्ती 2018 के आरोपी की जमानत

Court ORder
जयपुर

Jaipur AI Traffic : जयपुर में अब जाम से मिलेगी राहत, जल्द शुरू होंगे AI ट्रैफिक सिग्नल, जानें फायदे

Jaipur Now relief jam AI traffic signals will be launched soon know benefits
जयपुर

JEE Main 2026 Result : टॉप 100 में जयपुर के स्टूडेंट्स का जलवा, बेटियों ने भी गाड़े झंडे

JEE Result 2026
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.