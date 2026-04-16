प्रसंगवश : पुलिस का मनोबल बढ़ाने की सार्थक पहल

जाहिर है, पुलिस नफरी में कमी के बावजूद पुलिस अधीक्षक ने यह महसूस किया है कि परिवार की खुशियों में शामिल होने का मौका देने से संबंधित कार्मिक ज्यादा उत्साह व मनोबल के साथ काम करेगा। यह सही है कि पुलिस का जनता के प्रति व्यवहार न्यायसंगत, संवेदनशील और मददगार होना चाहिए। पुलिस की कठिन ड्यूटी और उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच यह भी अध्ययन का विषय है कि आखिर आम आदमी के मन में पुलिस को लेकर नकारात्मक सोच क्यों रहने लगी है। क्यों थानों को 'सेवा मंदिर' बनाने और पुलिस को 'पब्लिक फ्रेंडली' बनाने के विचार फाइलों में ही दबकर रह जाते हैं। पुलिस जैसे जरूरी सुरक्षा बल में आखिर हर बार नफरी की कमी की शिकायतें क्यों रहती है? जाहिर है पुलिस का मनोबल बढ़ाने वाले सवाईमाधोपुर एसपी के इस एक फैसले से ही काम नहीं चलने वाला। यह समझना होगा कि जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार से ही जनता के मन में पुलिस के प्रति सम्मान बढ़ पाएगा।