जयपुर।

उच्चतम न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के तहत तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेशों के विरोध में भारत बंद को लेकर राजस्थान में हालात बिगड़े रहे। उग्र हुए प्रदर्शनकारियों को काबू में पाने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। कई जगहों से आगज़नी, तोड़फोड़, हिंसक झड़पें, पटरिया उखाड़ने, ट्रेनों को रोकने और पुलिस लाठीचार्ज जैसी खबरें मिलतीं रहीं। अलवर में बंद के दौरान फायरिंग होने से कुछ लोगों के घायल होने के भी समाचार मिले। जोधपुर ज़िले के फलौदी में तो हालात बिगड़ने पर जिला प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ गई। शेखावाटी में इंटरनेट बंद कर दिए गए। बाड़मेर में भी जिला प्रशासन को धारा 144 लगाने के साथ ही इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा...

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा है। दलितों के भारत बंद पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, ''दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना RSS/BJP के DNA में है। जो इस सोच को चुनौती देता है उसे वे हिंसा से दबाते हैं। हजारों दलित भाई-बहन आज सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा की माँग कर रहे हैं। हम उनको सलाम करते हैं"

हिंसक प्रदर्शन में हुआ ये नुकसान...

दस राज्‍यों में हिंसक प्रदर्शन में 8 लोग मारे गए हैं। मध्‍य प्रदेश के आईजी लॉ एंड ऑर्डर मार्कंड ड्यूस्‍कर ने बताया कि मुरैना, ग्‍वालियर और भिंड की हिंसक घटनाओं में पांच लोग मारे गए हैं। ग्‍वालियर में 19 लोग घायल भी हुए हैं। इनमें दो की हालत नाजुक है। यूपी के मेरठ और राजस्‍थान में भी एक-एक व्‍यक्ति की मौत हुई है। बिहार से भी एक बच्‍चे की मौत की सूचना है। मेरठ और आगरा में आगजनी व तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। इससे पहले सोमवार तड़के उड़ीसा के संभलपुर में लोग रेल पटरियों पर जमा हो गए और ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। इसके अलावा कई राज्‍यों से प्रदर्शनकारियों द्वारा सार्वजनिक परिवहन व्‍यवस्‍था को ठप करने की सूचना है। सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। स्कूल बंद रहेंगे और बसें भी सड़कों पर नहीं चलेंगी।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला...

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट 1989 में सीधे गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला किया था। कोर्ट ने कहा था कि एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में तुरंत गिरफ्तारी की जगह शुरुआती जांच हो। कोर्ट ने कहा था कि केस दर्ज करने से पहले डीएसपी स्तर का अधिकारी पूरे मामले की प्रारंभिक जांच करेगा और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि कुछ मामलों में आरोपी को अग्रिम ज़मानत भी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन में 8 लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद शीर्ष अदालत ने अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार की रोकथाम) एक्ट पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका मंजूर कर ली। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पहले वाली स्थिति को बहाल करने की मांग की। इसके तहत एससी/एसटी एक्ट के तहत कोई भी अपराध गैर-जमानती श्रेणी में माना जाएगा।

एससी/एसटी संगठनों की क्‍या है मांग...

एससी/एसटी संगठनों की मांग है कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन को वापस लेकर एक्ट को पूर्व की तरह लागू किया जाए।

