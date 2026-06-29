नश्तर में आज : कमीशनखोरी का जाल

ब्लैक लिस्टेट फर्म से उपकरण की आपूर्ति क्यों ली गई और मानकों के विपरीत होने पर भी मॉनिटर अस्पतालों की आईसीयू में कैसे पहुंच गए सिर्फ यह अचरज जताकर ही इस आपराधिक लापरवाही पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। सरकारी खरीद जब लोगों की सेहत से जुड़ी हो तो पग-पग पर सावधानी बरतने की जरूरत है न कि इस कदर लापरवाही की। सवाल केवल इन मॉनिटरों की खरीद का नहीं। दवा हो या उपकरण, खरीद की प्रक्रिया पारदर्शी तो होनी ही चाहिए, यह भी सावचेती बरतनी होगी कि मरीजों के जीवन से खिलवाड़ करने वाली कोई प्रक्रिया सिस्टम से नहीं गुजर जाए।