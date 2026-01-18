राजस्थान हाईकोर्ट: साइबर मामले में बिना मजिस्ट्रेट आदेश बैंक खाता फ्रीज नहीं, प्रशिक्षित SI-ASI ही जांच करेंगे, गाइडलाइन जारी

-साइबर अपराध की सूचना मिलते ही जांच कम से कम सहायक उपनिरीक्षक या उपनिरीक्षक को दी जाए।

-डीजीपी छह महीने में संबंधित पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिलाएं, जिससे निर्दोंषों को संरक्षण मिल सके।

-एफआईआर दर्ज होते ही एसपी को सूचित कर बैंक या अन्य वित्तीय भुगतान संबंधी एजेंसी से सूचना मांगने की अनुमति ली जाए। इसकी सूचना केस डायरी में दर्ज की जाए।

-बैंक या यूपीआई, वॉलेट सहित डिजिटल माध्यम से संदिग्ध लेन-देन की सूचना मिलते ही शिकायत-एफआईआर के साथ संबंधित बैंक या पेमेंट सर्विस सिस्टम को सूचना दी जाए, ताकि कार्रवाई हो सके।

-केवल पुलिस के आग्रह पर बैंक किसी का खाता ब्लॉक न करें और यह सीबीआई, ईडी या आर्थिक अपराध के मामलों में लागू नहीं हो।

-हर बैंक एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे, जो ऐसे मामले में पुलिस के संपर्क में रहे। यह अधिकारी चौबीसों घंटे उपलब्ध रहे। इसके लिए ग्राहक सेवा केंद्र का भी उपयोग हो सकता है।

-यदि बैंक ने पुलिस के आग्रह पर खाते से लेन-देन रोका तो आर्थिक नुकसान के मामले में सिविल या आपराधिक कार्रवाई के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगी।

-संदिग्ध लेन-देन के बारे में पुलिस तत्काल एसपी या भुगतान सिस्टम संचालक (पीएसओ) को सूचना दे, सीधे भुगतान रोकने का आदेश नहीं दे।

-बचत खाते से संदिग्ध भुगतान होने पर पुलिस बैंक को सूचना दे।

-क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ऑनलाइन खरीददारी के लिए लेन-देन होने का मामला बैंक और ग्राहक के बीच का मामला है।

-खाता ब्लॉक करने या भुगतान रोकने का आग्रह मिलते ही 24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाए। ऐसा नहीं किए जाने पर कार्रवाई की जाए।

-पालना की जिम्मेदारी डीजीपी, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर, केंद्रीय वित्तीय सेवा विभाग, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को सौंपी गई।