राजस्थान में खौफ का साया! सांडों की लड़ाई, सड़कों पर मौत की परछाई, टूटी कई जिंदगियों की डोर, लोगों के लिए बन रहे ‘काल’



बालोतरा जिले में 3 वर्ष में 30 से अधिक घटनाएं हुई। पांच लोगों की मौत और 20 लोग घायल हुए।

जैसलमेर जिले में 5 वर्ष में 34 हादसे हुए, 19 लोग गंभीर घायल हुए।

बाड़मेर जिले में 3 वर्ष में 7 हादसे हुए, 5 लोग गंभीर घायल हुए।

सीकर जिले में 7 वर्ष में सांडों के हमले से चार लोगों की मौत और 20 से अधिक लोग घायल हुए।

कोटा जिले में गत मई महीने में 2 मौतें हुई।

झुंझुनूं जिले में पिछले दिनों 3 मौतें हो चुकी हैं।

जयपुर जिले में पिछले कुछ दिनों में ही 6 मौतें हो गई।

भरतपुर जिले में 3 साल में 7 लोगों की मौत हुई।