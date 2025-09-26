बिजली नहीं कटी, कट गई सांसों की डोर: 3 बेटियों के बाद बेटा पैदा होने से परिवार में था खुशी का माहौल, पिता की मौत से अनाथ हुए बच्चे



स्थानीय लोगों ने हाइवे पर शंकर का शव रखकर प्रदर्शन किया। सहमति के बाद रात करीब डेढ़ बजे हाइवे से जाम खुला। एसडीओ बजरंग स्वामी ने बताया कि डेयरी बूथ, संविदा पर नौकरी और सरकारी योजनाओं के लाभ के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। अस्पताल में भर्ती सोहन ने बताया कि वह तीनों लोग आटा चक्की के पास खड़े थे, तभी तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी थी। वह किसी तरह बच गया।