राजस्थान: पीली दाल के शुल्क मुक्त आयात पर केंद्र सरकार को नोटिस, किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका



जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अंतिम परिणाम उपभोक्ता की पीड़ा नहीं हो सकता। किसान को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वह फसल बेच चुका। उन्होंने याचिकाकर्ता के उस दावे को दोहराया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में पीली दाल का इस्तेमाल मवेशियों के चारे के रूप में होने की बात कही है। कोर्ट ने पीली दाल के मानव स्वास्थ्य पर असर के बारे में पूछा, इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि स्वास्थ्य पर असर एक और समस्या है।