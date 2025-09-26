Rajasthan: रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव का ऐलान, देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर पाली के कुल्हड़ में मिलेगी चाय

लघु उद्योग भारती की ओर से पाली में माटी के सिकोरे व बर्तन बनाने के लिए मशीनें तैयार करवाई है। ऐसी 23 मशीनों से पाली के कुम्हार अब सिकोरे बना रहे है। सिकोरे व बर्तन तालाब या नाडी की मिट्टी से बनाए जा रहे है। ये सिकोरे बनाने की मशीन के साथ मिट्टी पिसाई व मिक्स करने की मशीन भी है। जिससे कारीगर को यह कार्य भी हाथ से नहीं करना पड़ता है।