जयपुर

Chomu Bulldozer Action: पत्थरबाजों पर भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, चौमूं में गरजा बुलडोजर; इलाका छावनी में तब्दील

Chomu Bulldozer Action: जयपुर के चौमूं में 26 दिसंबर को मचे बवाल के बाद भजनलाल सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पत्थरबाजों पर बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 02, 2026

Chomu-Bulldozer-action-1

चौमूं में बुलडोजर एक्शन। फोटो: पत्रिका

जयपुर। जयपुर के चौमूं में 26 दिसंबर को मचे बवाल के बाद भजनलाल सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पत्थरबाजों पर बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। प्रशासन ने गुरुवार को चौमूं में बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उपद्रव से जुड़े आरोपियों के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया।

बता दें कि रेलिंग हटाने को लेकर हुए उपद्रव के बाद नगर परिषद ने इमाम चौक के पास, अशोक प्लाजा सहित रास्ते में अतिक्रमण हटाने को लेकर एक दर्जन से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया था।

प्रशासन ने घरों पर नोटिस चस्पा कर तीन दिन में अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था। नोटिस की अवधि 31 दिसंबर को पूरी हो गई थी। ऐसे में शुक्रवार को प्रशासन ने भारी पुलिस जाब्ते के बीच अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की।

एक मकान और दो कॉम्प्लेक्स भी सीज

सुबह करीब 7 बजे नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही चार बुलडोजर, 7 ट्रैक्टर-टॉली व डंपर मौके पर लाए गए। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान एक मकान और दो कॉम्प्लेक्स भी सीज किए गए।

इस दौरान एडीसीपी राजेश गुप्ता, एसीपी उषा यादव, आरपीएस अंजू यादव, चौमूं थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा, हरमाड़ा थाना प्रभारी उदयसिंह यादव सहित कई थानों की पुलिस मौजूद रही।

8वें दिन भी पुलिस फोर्स तैनात

चौमूं में धार्मिक स्थल पर रेलिंग की बात को लेकर हुए उपद्रव के 8वें दिन शुक्रवार को भी सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस फोर्स तैनात है। हालांकि, शहर में पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल है। फिर भी एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात है।

शेष आरोपियों की तलाश जारी

उपद्रव के बाद थाने में नामजद 19 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद शेष आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार संभावित ठिकानों एवं लोकेशन के आधार पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी पकड़ में नहीं आए है। पुलिस ने बताया कि 34 नामजद सहित अन्य के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, जानलेवा हमला करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 19 आरोपी पकड़े गए हैं।

इन आरोपियों की हुई थी गिरफ्तारी

चौमूं पुलिस ने पथराव के आरोप में मुख्तार अली पुत्र हयात अली, आकिब पुत्र शमसीर मोहम्मद, मोहसीन खान पुत्र हयात खान, उमरबेग पुत्र हमीद खान, जहीन खान पुत्र नोशाद खान, हैदर अली पुत्र शमशेर खां, समीर पुत्र शौकत अली, आबिद पुत्र अन्दाज अली, सलमान पुत्र हयात अली, अरबाज पुत्र अब्दुल रफीक, कामरान पुत्र ऐजाज, ताहिर आलम पुत्र आलम शेक, जाबाज पुत्र अतारसुल, फरदीन पुत्र नोशाद अली पठान, शाहरुख पुत्र चांद खां, फैजान खान पुत्र अंसार अली, जावेद खान पुत्र सिकन्दर, जावेद कुरैशी पुत्र इकराम, वसीम कुरैशी पुत्र नसरुदीन को गिरफ्तार किया था।

ये है पूरा मामला

जयपुर के चौमूं में 26 सितंबर को तड़के उस समय तनाव फैल गया था, जब एक धार्मिक स्थल के बाहर रखे पत्थरों को हटाने की कार्रवाई के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस बल पर पथराव कर दिया था। अचानक हुए इस हमले में 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हालात बिगड़ते देख पुलिस की आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे, जिसके बाद स्थिति पर काबू पाया जा सका। पुलिस ने अफवाह रोकने के लिए चौमूं क्षेत्र में 28 दिसम्बर तक इंटरनेट सेवाएं बंद करवा दी थी। इस मामले में 125 उपद्रवी और उनके सहयोगियों को हिरासत में लिया गया था।

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Jan 2026 11:15 am

Published on:

02 Jan 2026 10:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Chomu Bulldozer Action: पत्थरबाजों पर भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, चौमूं में गरजा बुलडोजर; इलाका छावनी में तब्दील

