Chomu Bulldozer Action: पत्थरबाजों पर भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, चौमूं में गरजा बुलडोजर; इलाका छावनी में तब्दील

जयपुर के चौमूं में 26 सितंबर को तड़के उस समय तनाव फैल गया था, जब एक धार्मिक स्थल के बाहर रखे पत्थरों को हटाने की कार्रवाई के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस बल पर पथराव कर दिया था। अचानक हुए इस हमले में 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हालात बिगड़ते देख पुलिस की आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे, जिसके बाद स्थिति पर काबू पाया जा सका। पुलिस ने अफवाह रोकने के लिए चौमूं क्षेत्र में 28 दिसम्बर तक इंटरनेट सेवाएं बंद करवा दी थी। इस मामले में 125 उपद्रवी और उनके सहयोगियों को हिरासत में लिया गया था।