शराबबंदी पर गहलोत का गुजरात सीएम पर ट्वीट वार, कहा: शराब तस्करी रोकने के लिए रूपाणी पड़ोसियों से करें अनुरोध

सुनील सिंह सिसोदिया / जयपुर। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद आसानी से शराब मिलने और राजस्थान ( Rajasthan ) में शराबबंदी लागू किए जाने को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) और गुजरात ( Gujrat ) के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ( Gujrat CM Vijay Rupani ) में चल रहा वाकयुद्ध चौथे दिन बुधवार को भी जारी रहा। रूपाणी की ओर से तो कोई ट्वीट नहीं आया। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने लगातार तीन ट्वीट कर रूपाणी को सलाह दी है कि गुजरात में शराब तस्करी रोकने के लिए उन्हें पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय के लिए अनुरोध करना चाहिए।

CM Rupani ji knows very well and most people in #Gujarat know that liquor is smuggled into Gujarat from neighboring states. He should have coordinated with govts of MP, Maharashtra, Haryana & Rajasthan to check this.

1/3 — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 9, 2019

गहलोत ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रुपाणी और गुजरात के ज्यादातर लोग जानते हैं कि गुजरात में पड़ोसी राज्यों से शराब तस्करी हो रही है। इसके लिए वे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों के साथ समन्वय करें। इतना ही नहीं उन्हें पड़ोसी राज्यों के साथ एक संयुक्त कार्य योजना तैयार करने के लिए अनुरोध करना चाहिए, जिससे शराब तस्करी रोकी जा सके।

#Gujarat CM should have requested neighboring states to devise an effective joint plan so that smuggling of liquor stops, as Punjab CM has been doing regarding smuggling of drugs into Punjab.

2/3 — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 9, 2019

गहलोत ने पंजाब के मुख्यमंत्री का उदाहरण देते हुए कहा कि पंजाब में ड्रग्स की तस्करी रोकने को लेकर वह प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गुजरात सरकार और रूपाणी ने कभी इस बारे में बात नहीं की और ना ही पड़ोसी राज्यों से सहयोग मांगा, जिससे कि गुजरात में शराब पर प्रतिबंध सख्ती से लागू हो।

But #Gujarat government and Rupani ji have never spoken about it. They have never sought cooperation from neighboring states so that the ban on liquor in Gujarat is strictly enforced.

3/3 — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 9, 2019

पहले तीन दिन में ये आ चुके बयान

रविवार : राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि शराबबंदी के बावजूद गुजरात में घर-घर में शराब मिलती है।



सोमवार : गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा था कि गहलोत 6.5 करोड़ गुजरातियों का अपमान कर रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए।



मंगलवार : मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि गुजरात में शराब आसानी से नहीं मिलती यह मुख्यमंत्री रूपानी सिद्ध कर दें तो वे राजनीति छोड़ देंगे। या फिर वहां शराब आसानी से मिलने की बात सिद्ध हो जाए तो उन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए। फिर रूपाणी ने कहा था कि राजस्थान की बहनें शराबबंदी लागू करने की मांग कर रही हैं, गहलोत में हिम्मत है तो शराबबंदी लागू करें।