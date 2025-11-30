राजस्थान पत्रिका के प्रॉपर्टी एक्सपो में मिलेंगे प्लॉट, विला और मल्टीस्टोरी के विकल्प, ग्रांड उत्सव गार्डन में होगा आयोजन

फोटो: पत्रिका
6-7 December Patrika's Propex 2025: तेजी से विकसित होता वैशाली नगर और इसके आसपास का इलाका जयपुर का नया रियल एस्टेट हब बन चुका है। आधुनिक बुनियादी ढांचे, चौड़ी सड़कों, स्कूल-कॉलेज, अस्पतालों और शॉपिंग डेस्टिनेशन के कारण यह क्षेत्र रियल एस्टेट निवेशकों और घर खरीदने वालों की पहली पसंद बन रहा है।
इसी मांग और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पत्रिका इस बार प्रॉपर्टी एक्सपो वैशाली नगर में आयोजित कर रहा है। जिसमें अजमेर रोड, झोटवाड़ा, सिरसी रोड, कालवाड़ रोड और गांधी पथ सहित पूरे पश्चिमी क्षेत्र की प्रॉपर्टीज प्रदर्शित होंगी। 6 और 7 दिसम्बर को गांधी पथ स्थित ग्रांड उत्सव गार्डन में एक्सपो आयोजित किया जाएगा। सुबह 11 बजे से रात आठ बजे तक यहां आकर अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी के बारे में पता कर सकेंगे। अधिक जानकारी और पंजीयन कराने के लिए 9610447943 पर संपर्क करें।
एक्सपो में प्लॉट, विला, लक्जरी और अफोर्डेबल मल्टीस्टोरी प्रोजेक्ट्स के ढेर सारे विकल्प ग्राहकों को मिलेंगे। यहां ग्राहक बजट और जरूरत के अनुसार सही विकल्प चुन सकेंगे।
● शहर के नामचीन डवलपर्स और बिल्डर्स के प्रोजेक्ट
● बैंक फाइनेंस और होम लोन की आसान सुविधाएं
● लॉन्च ऑफर्स और विशेष डिस्काउंट
● लोकेशन सबसे मजबूत : वैशाली नगर और अजमेर रोड को जयपुर का भविष्य का केंद्र माना जा रहा है। हीरापुरा बस स्टैंड, मेट्रो से लेकर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से बेहतरीन कनेक्टिविटी है।
● रियल एस्टेट में सबसे बेहतर रिटर्न : गांधी पथ-पश्चिम, कालवाड़ रोड और सिरसी रोड पर पिछले 5 साल में संपत्ति के दामों में बड़ा उछाल आया है। अगले 3 से 5 वर्ष में कीमतें और तेजी से बढ़ने का अनुमान है।
● बेहतर जीवनशैली : शॉपिंग मॉल, मूवी थियेटर और फूड कोर्ट तक आसान पहुंच है। हरियाली और शांत वातावरण भी लोगों को लुभाता है। परिवारों के रहने के लिए सुरक्षित और विकसित क्षेत्र है।
