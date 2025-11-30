राजस्थान पत्रिका के प्रॉपर्टी एक्सपो में मिलेंगे प्लॉट, विला और मल्टीस्टोरी के विकल्प, ग्रांड उत्सव गार्डन में होगा आयोजन

इसी मांग और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पत्रिका इस बार प्रॉपर्टी एक्सपो वैशाली नगर में आयोजित कर रहा है। जिसमें अजमेर रोड, झोटवाड़ा, सिरसी रोड, कालवाड़ रोड और गांधी पथ सहित पूरे पश्चिमी क्षेत्र की प्रॉपर्टीज प्रदर्शित होंगी। 6 और 7 दिसम्बर को गांधी पथ स्थित ग्रांड उत्सव गार्डन में एक्सपो आयोजित किया जाएगा। सुबह 11 बजे से रात आठ बजे तक यहां आकर अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी के बारे में पता कर सकेंगे। अधिक जानकारी और पंजीयन कराने के लिए 9610447943 पर संपर्क करें।