Rajasthan Politics: राजस्थान में अब नई बहस, कौन बनेगा मुख्य सचिव, IAS उषा शर्मा या वीनू गुप्ता

जयपुरPublished: May 09, 2023 12:55:08 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Rajasthan Officer Politics Who Will Become The Chief Secretary : राजस्थान की राजनीति में तो भाजपा, कांग्रेस और पार्टी अंर्तद्वंद की रार ठनी ही है। अब अफसरशाही में भी पैंतरेबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर राजनीति में उबाल है तो मुख्य सचिव की कुर्सी को लेकर मची धमा चौकड़ी भी कमाल है।

Rajasthan Politics In Power Gallery Who IAS Will Become Chief Secretary