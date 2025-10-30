Rajasthan Weather: राजस्थान में अगले 4 दिन होगी जमकर बारिश, जानें मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी

Rain File Photo. Patrika
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम फिर करवट लेने वाला है। प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे असर से कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी के अनुसार 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बादल छाए रहने और कहीं-कहीं बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने 3 नवंबर को राजस्थान के 28 जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वहीं 3-4-5 नवंबर को जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।
पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। वहीं 7 से 13 नवंबर के बीच राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहने और इस दौरान कहीं कहीं सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है।
इस दौरान राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे रहने की संभावना है। यानि इस दौरान सर्दी का दौर रहेगा।
मौसम विभाग द्वारा जारी आंकडों में 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के दौरान राज्य में औसत यानि सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुधवार देर रात से शुरू हुआ रिमझिम बारिश का दौर गुरुवार को दिनभर जारी रहा। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कई जगह हल्की वर्षा दर्ज की गई।
इस दौरान राज्य में सर्वाधिक 10 एमएम बारिश सिरोही के माउंट आबू में दर्ज की गई है। राजस्थान में अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 32.5 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान पाली (जवाई बांध) में 15 डिग्री दर्ज किया गया है।
