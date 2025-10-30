Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather: राजस्थान में अगले 4 दिन होगी जमकर बारिश, जानें मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी

Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार 5 नवंबर तक राजस्थान के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। पढ़ें मौसम विभाग का ताजा अपडेट

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Oct 30, 2025

IMD rain alert Heavy rain
Play video

Rain File Photo. Patrika

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम फिर करवट लेने वाला है। प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे असर से कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी के अनुसार 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बादल छाए रहने और कहीं-कहीं बारिश की संभावना है।

कुछ भागों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग ने 3 नवंबर को राजस्थान के 28 जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वहीं 3-4-5 नवंबर को जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। वहीं 7 से 13 नवंबर के बीच राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहने और इस दौरान कहीं कहीं सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है।

इस दौरान राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे रहने की संभावना है। यानि इस दौरान सर्दी का दौर रहेगा।

सिरोही के माउंट आबू में सर्वाधिक बारिश दर्ज

मौसम विभाग द्वारा जारी आंकडों में 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के दौरान राज्य में औसत यानि सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुधवार देर रात से शुरू हुआ रिमझिम बारिश का दौर गुरुवार को दिनभर जारी रहा। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कई जगह हल्की वर्षा दर्ज की गई।

इस दौरान राज्य में सर्वाधिक 10 एमएम बारिश सिरोही के माउंट आबू में दर्ज की गई है। राजस्थान में अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 32.5 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान पाली (जवाई बांध) में 15 डिग्री दर्ज किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 06:29 pm

Published on:

30 Oct 2025 06:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: राजस्थान में अगले 4 दिन होगी जमकर बारिश, जानें मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्ड : ब्रह्म रथी – रथ माया

ओपिनियन

Rajasthan Weather: राजस्थान में इस तारीख से मौसम होगा साफ, बारिश-बादल से मिलेगी निजात, IMD ने दिया बड़ा अपडेट

Rajasthan weather Update
जयपुर

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 नवंबर 2025: इन 6 राशियों के लिए धन-लाभ के योग , किसे रहना होगा सावधान?

Weekly Horoscope
राशिफल

Rajasthan Politics: कांग्रेस का भाजपा पर तंज, “अगली बार भाजपा विधायकों की संख्या एक टैंपो ट्रेवलर में सिमट जाएगी”

Govind Singh Dotasra Attacks BJP 1 Year 450 Schools closed Bhajanlal Government
जयपुर

Flood Relief: बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कें, पुलिया, डैम, एनीकट, स्कूल की होगी मरम्मत, 1012 करोड़ की स्वीकृति

Janjatiya Gaurav Varsh Rajasthan CM Bhajan Lal said 1 to 15 November Several events will be held in state
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.