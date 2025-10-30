Rajasthan Weather: राजस्थान में अगले 4 दिन होगी जमकर बारिश, जानें मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी

मौसम विभाग द्वारा जारी आंकडों में 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के दौरान राज्य में औसत यानि सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुधवार देर रात से शुरू हुआ रिमझिम बारिश का दौर गुरुवार को दिनभर जारी रहा। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कई जगह हल्की वर्षा दर्ज की गई।