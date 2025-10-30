‘मोंथा’ चक्रवात का असर: IMD ने दिया 180 मिनट के लिए अंधड़-बारिश का येलो अलर्ट, राजस्थान में अगले 5 दिन ऐसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने नागौर, बाडमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झुंझुनूं, सीकर, टोंक, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन/तेज़ हवा (अपेक्षित हवा की गति 20-30 किमी प्रति घंटे) के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने, पेड़ों के नीचे शरण ना लेने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल देने के साथ मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करने की अपील की है।