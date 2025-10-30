‘मोंथा’ चक्रवात का असर: IMD ने दिया 180 मिनट के लिए अंधड़-बारिश का येलो अलर्ट, राजस्थान में अगले 5 दिन ऐसा रहेगा मौसम

Patrika LogoSwitch to English

कोटा

'मोंथा' चक्रवात का असर: IMD ने दिया 180 मिनट के लिए अंधड़-बारिश का येलो अलर्ट, राजस्थान में अगले 5 दिन ऐसा रहेगा मौसम

मौसम केन्द्र के अनुसार, उदयपुर, कोटा संभाग व आसपास के जिलों में बादल छाए रहने व हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आगामी 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 30, 2025

rain

फोटो: पत्रिका

‘मोंथा’ चक्रवात के प्रभाव से बीते दो दिन से चल रहा भारी बारिश का दौर बुधवार को थम गया, लेकिन बारिश के बाद अब हवा ने सर्दी का अहसास करा दिया। इसके चलते लोग ऊनी वस्त्र पहने नजर आए।

मौसम केन्द्र के अनुसार, उदयपुर, कोटा संभाग व आसपास के जिलों में बादल छाए रहने व हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आगामी 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है। शेष अधिकांश भागों में 31 अक्टूबर से आगामी 3-4 दिन मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की संभावना है।

वहीं मौसम विभाग ने सुबह 8 बजे अगले 180 मिनट के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए आंधी-बारिश की चेतावनी दी है।

24 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने नागौर, बाडमेर, जालौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, झुंझुनूं, सीकर, टोंक, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन/तेज़ हवा (अपेक्षित हवा की गति 20-30 किमी प्रति घंटे) के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने, पेड़ों के नीचे शरण ना लेने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल देने के साथ मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करने की अपील की है।

Updated on:

30 Oct 2025 10:06 am

Published on:

30 Oct 2025 09:44 am

कोटा

