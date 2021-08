Rajasthan University- यूजी और पीजी की प्रायोगिक परीक्षा 12 अगस्त से

जयपुर, 10अगस्त

राजस्थान विश्वविद्यालय (Rajasthan University) से सम्बद्ध और संघटक महाविद्यालयों (Affiliate and Constituent Colleges) के स्नातकोत्तर/स्नातक ( पास/ऑनर्स/एडिशनल/डीफ, डंब एंड ब्लाईंड )विज्ञान, वाणिज्य, तथा कला संकाय (Faculty of Science, Commerce, and Arts (Post / Honors / Additional / Deaf, Dumb and Blind)) की मुख्य परीक्षा-2021 के नियमित, स्वंयपाठी एवं पूर्व परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं (practical exams) 12 अगस्त से प्रारंभ होंगी। विश्वविद्यालय के जनसम्पर्क प्रकोष्ठ के मुताबिक परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा की तिथि संबन्धित प्राचार्य द्वारा निश्चित की जाएगी, जिससे परीक्षार्थी निर्धारित तिथि और बैच में ही सम्बन्धित विषय की प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। विद्यार्थी प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश और जानकारी विवि की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

राज्यपाल मिश्र से केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री की मुलाकात

जयपुर,10 अगस्त। राज्यपाल कलराज मिश्र (Governor Kalraj Mishra) से मंगलवार को नई दिल्ली स्थित जोधपुर हाउस में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने मुलाकात की। राज्यपाल मिश्र से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।