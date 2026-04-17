Weather Update 17 April: राजस्थान में येलो अलर्ट जारी, इन 6 जिलों में अगले 2 घंटे में आंधी-बारिश की चेतावनी

जयपुर. राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड़, दौसा और आसपास के क्षेत्रों में आज मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, वहीं कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। हालांकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है।