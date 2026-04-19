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PM मोदी के दौरे से पहले CM भजनलाल की मौजूदगी ‘मेगा डील’, जानें पचपदरा के लिए ये MoU क्यों ज़रूरी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 अप्रैल के प्रस्तावित बालोतरा दौरे से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी को लेकर बड़ा दांव खेला है।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Apr 19, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 अप्रैल को होने वाले ऐतिहासिक बालोतरा दौरे से ठीक पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को लेकर एक बड़ा 'धमाका' किया है। मुख्यमंत्री निवास पर रविवार को एक गरिमामयी समारोह में राजस्थान सरकार, एचपीसीएल (HPCL) और निजी निवेशकों के मध्य एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता पचपदरा रिफाइनरी के पास बनने वाले 'राजस्थान पेट्रो जोन' की किस्मत बदल देगा, जिससे स्थानीय इकाइयों को डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति हो सकेगी।

पश्चिमी राजस्थान बनेगा 'इकोनॉमी का इंजन': CM भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पचपदरा रिफाइनरी और इसके आसपास विकसित होने वाला औद्योगिक हब न केवल पश्चिमी राजस्थान, बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए 'पावरहाउस' का काम करेगा।

सीएम ने कहा, "यह केवल एक समझौता नहीं, बल्कि राजस्थान की विकास यात्रा में युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए द्वार खोलने की चाबी है।"

क्या है MoU का महत्व?

आमतौर पर रिफाइनरी से निकलने वाले बाय-प्रोडक्ट्स (Downstream Products) को दूर-दराज की फैक्ट्रियों तक भेजने में काफी खर्च और समय लगता है।

  • सीधी आपूर्ति: इस MoU के बाद पचपदरा पेट्रो जोन में स्थापित होने वाली पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक और अन्य सहायक इकाइयों को HPCL सीधे कच्चा माल उपलब्ध कराएगा।
  • लागत में कमी: इससे उत्पादन की लागत घटेगी और राजस्थान के उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।

PM मोदी के दौरे से पहले रणनीतिक बढ़त

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री के 21 अप्रैल के दौरे से पहले इस MoU को फाइनल करना एक सोची-समझी रणनीति है।

  1. विकास का नैरेटिव: जब पीएम पचपदरा पहुँचेंगे, तो उनके पास जनता को दिखाने के लिए न केवल रिफाइनरी का स्ट्रक्चर होगा, बल्कि धरातल पर शुरू होने वाला औद्योगिक निवेश भी होगा।
  2. रोजगार का वादा: यह MoU युवाओं के बीच यह संदेश देगा कि सरकार केवल रिफाइनरी नहीं बना रही, बल्कि उद्योगों का एक जाल बिछा रही है जिससे स्थानीय स्तर पर नौकरियां मिलेंगी।

टीम राजस्थान का एकजुट चेहरा

इस महत्वपूर्ण बैठक और MoU के दौरान प्रदेश सरकार की पूरी आर्थिक टीम मौजूद रही:

  • कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (उद्योग मंत्री): जिन्होंने निवेशकों को राजस्थान आने के लिए प्रोत्साहित किया।
  • केके विश्नोई (उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री): जिन्होंने मारवाड़ क्षेत्र में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया।
  • वी श्रीनिवास (मुख्य सचिव): जिन्होंने प्रशासनिक स्तर पर प्रोजेक्ट्स को गति देने का आश्वासन दिया।
  • HPCL प्रतिनिधि: जिन्होंने रिफाइनरी प्रोजेक्ट की ताजा स्थिति और सप्लाई चेन पर प्रस्तुतीकरण दिया।

युवाओं और उद्यमियों के लिए रोजगार के नए अवसर

राजस्थान सरकार का लक्ष्य 'राजस्थान पेट्रो जोन' के माध्यम से लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना है। इस MoU के तहत निवेश करने वाले उद्यमियों को विशेष रियायतें और सुविधाएँ देने का भी प्रावधान है, ताकि पचपदरा को जामनगर की तर्ज पर एक वैश्विक पेट्रोकेमिकल हब बनाया जा सके।

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Published on:

19 Apr 2026 05:09 pm

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