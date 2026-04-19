PM मोदी के दौरे से पहले CM भजनलाल की मौजूदगी ‘मेगा डील’, जानें पचपदरा के लिए ये MoU क्यों ज़रूरी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 अप्रैल को होने वाले ऐतिहासिक बालोतरा दौरे से ठीक पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को लेकर एक बड़ा 'धमाका' किया है। मुख्यमंत्री निवास पर रविवार को एक गरिमामयी समारोह में राजस्थान सरकार, एचपीसीएल (HPCL) और निजी निवेशकों के मध्य एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता पचपदरा रिफाइनरी के पास बनने वाले 'राजस्थान पेट्रो जोन' की किस्मत बदल देगा, जिससे स्थानीय इकाइयों को डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति हो सकेगी।