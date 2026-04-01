मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विपक्ष को ललकार: महिलाएं अपमान भूलने वाली नहीं हैं , जवाब देकर रहेंगी

इस दौरान सावित्री ठाकुर ने भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में स्पष्ट किया था कि इस विधेयक से किसी को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जनगणना के बिना आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता, इसी कारण यह विधेयक लाया गया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि 2023 में वोट खिसकने के डर से विपक्ष ने पहले इसका समर्थन किया था।