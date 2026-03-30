Rain Alert : राजस्थान में तेज हवा के साथ बारिश और गिरे ओले, बैक-टू-बैक आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, 5 अप्रेल तक अलर्ट

जयपुर। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राजस्थान का मौसम बदल गया है। सोमवार दोपहर बाद कोटा, झालावाड़, बारां, बीकानेर, अलवर, अजमेर और चूरू सहित कई स्थानों पर बारिश हुई। भीलवाड़ा के शाहपुरा में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। जैसलमेर में आंधी चली। जयपुर और जोधपुर सहित कई जिलों में बादल छाए रहे। वहीं झालावाड़ जिले के बाघेर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला घायल हो गई। परिजन उसे तत्काल स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे झालावाड़ रेफर कर दिया गया। मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी दिनों में बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंधी-बारिश होने की संभावना है।