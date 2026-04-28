IMD Alert: भीषण गर्मी के बीच चार जिलों में मौसम ने ली पलटी, अगले 120 मिनट में बारिश से बूंदों से मिलेगी राहत

जयपुर। राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में आज भी हीटवेव का असर बना रहने की संभावना है, जबकि अन्य अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे लोगों को आंशिक राहत मिलेगी।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त पूर्वी हवाओं के प्रभाव से आगामी 3 से 4 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान दोपहर बाद कई इलाकों में मेघगर्जन, तेज आंधी (40-50 किमी/घंटा) और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है।

वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बने ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण और हरियाणा से मणिपुर तक फैले ट्रफ का भी मौसम पर असर पड़ेगा, जिससे अस्थिरता बढ़ेगी। इसके अलावा 2 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।