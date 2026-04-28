28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IMD Alert: भीषण गर्मी के बीच चार जिलों में मौसम ने ली पलटी, अगले 120 मिनट में बारिश से बूंदों से मिलेगी राहत

Rain in Rajasthan: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), जयपुर द्वारा जारी तात्कालिक चेतावनी के अनुसार हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और चूरू जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Apr 28, 2026

photo patrika

Rajasthan Weather: जयपुर। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), जयपुर द्वारा जारी तात्कालिक चेतावनी के अनुसार हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और चूरू जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, साथ ही वज्रपात का खतरा भी बना हुआ है।

मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न हों, बिजली के उपकरणों को अनप्लग रखें और खुले स्थानों से दूर रहें। अन्य जिलों में फिलहाल मौसम सामान्य बना हुआ है।

कुल मिलाकर, यह बदलाव तपती गर्मी के बीच राहत की सौगात लेकर आया है।

राजस्थान मौसम अपडेट: हीटवेव के बीच आंधी-बारिश का दौर, मई की शुरुआत में भी बदलाव के संकेत

जयपुर। राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में आज भी हीटवेव का असर बना रहने की संभावना है, जबकि अन्य अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे लोगों को आंशिक राहत मिलेगी।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त पूर्वी हवाओं के प्रभाव से आगामी 3 से 4 दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान दोपहर बाद कई इलाकों में मेघगर्जन, तेज आंधी (40-50 किमी/घंटा) और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है।
वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बने ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण और हरियाणा से मणिपुर तक फैले ट्रफ का भी मौसम पर असर पड़ेगा, जिससे अस्थिरता बढ़ेगी। इसके अलावा 2 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।

मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि मई के पहले सप्ताह में भी राज्य के कुछ हिस्सों में हीटवेव के साथ-साथ आंधी और मेघगर्जन की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और बदलते मौसम के अनुसार सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें

RGHS: वेतन से कटौती फिर भी उपचार से वंचित शिक्षक, अंशदान कटने के बावजूद इलाज नहीं, कर्मचारियों में बढ़ा रोष
जयपुर
Rajasthan RGHS Update Sri Ganganagar district is also on audit team radar You surprised to know corruption methods

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Apr 2026 05:00 pm

Published on:

28 Apr 2026 04:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: भीषण गर्मी के बीच चार जिलों में मौसम ने ली पलटी, अगले 120 मिनट में बारिश से बूंदों से मिलेगी राहत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अस्थिरता और असंतोष से जूझती बालेंद्र शाह सरकार

जयपुर

Rajasthan Politics : BJP प्रभारी ने सचिन पायलट को 'बहुरूपी' क्यों कहा? मदन राठौड़ ने बताई असली वजह

Madan Rathore and Sachin Pilot
जयपुर

Rajasthan Politics : 'सचिन पायलट को आज भी बच्चा समझते हैं गहलोत', अब BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान, गरमाया सियासी पारा

Madan Rathore, Ashok Gehlot, Sachin Pilot
जयपुर

संपादकीय: ‘टाइगर स्टेट’ में शावकों की भूख से मौत चिंताजनक

जयपुर

Good News: गांव-गांव में मिलेगा बेहतर इलाज, 146 नए स्वास्थ्य केंद्रों को मंजूरी, मिलेंगी ये 12 तरह की सुविधाएं

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.