Rajasthan Politics : ‘सचिन पायलट को आज भी बच्चा समझते हैं गहलोत’, अब BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान, गरमाया सियासी पारा

राजस्थान की राजनीति में बयानों का बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के 'बहरूपिया' वाले बयान पर जब अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का बचाव किया, तो किसी ने नहीं सोचा था कि भाजपा इसका जवाब इतने आक्रामक अंदाज में देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज जयपुर में मोर्चा संभालते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 'अपनत्व' पर ही सवाल खड़े कर दिए।



राठौड़ ने गहलोत के बयान का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए इसे पायलट का अपमान करार दिया और यहाँ तक कह दिया कि भाजपा जितना प्रचार इन दोनों नेताओं का कर रही है, उतना तो वे खुद भी नहीं करते।