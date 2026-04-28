Rajasthan Politics : ‘अगर वो मुझे कहीं मिल गए तो…’,  BJP प्रभारी के ‘बहरूपिया’ और ‘दोनों टांगे’ वाले बयान पर सचिन पायलट का ‘पलटवार’, जानें क्या बोले? 

राजस्थान की सियासत में इन दिनों जुबानी जंग अपने चरम पर है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट पर किए गए 'निजी हमले' ने प्रदेश का राजनीतिक पारा गरमा दिया है। अग्रवाल के 'बहुरूपिया' और 'दो नावों की सवारी' वाले बयान पर अब खुद सचिन पायलट ने चुप्पी तोड़ी है। मीडिया से मुखातिब होते हुए पायलट ने जिस अंदाज में जवाब दिया, उसने न केवल भाजपा प्रभारी को 'शिष्टाचार' का पाठ पढ़ाया, बल्कि यह भी संकेत दे दिया कि वे इन हमलों से विचलित होने वाले नहीं हैं।