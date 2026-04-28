Rajasthan Politics : BJP प्रभारी ने सचिन पायलट को ‘बहुरूपी’ क्यों कहा? मदन राठौड़ ने बताई असली वजह

राजस्थान की राजनीति में 'बहरूपिया' और 'दो टांगों' वाले बयान पर मचा बवाल अब एक ऐसे मोड़ पर पहुँच गया है, जहाँ भाजपा ने 'सहानुभूति और तंज' का दोहरा कार्ड खेल दिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज जयपुर में मोर्चा संभालते हुए न केवल अपने प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान की नई व्याख्या की, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आड़े हाथों लिया।



राठौड़ ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि गहलोत के मन में आज भी पायलट के प्रति 'मैल' भरा हुआ है, तभी तो उन्होंने पूरे पायलट के बजाय सिर्फ उनकी 'दो टांगों' को कांग्रेस में बताया।