Rajasthan Rain: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, जयपुर सहित इन जिलों में झमाझम बारिश, अलर्ट जारी

जयपुर में भारी बारिश
जयपुर। राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद एक बार फिर से मौसम बदल गया है। जयपुर सहित कई जिलों में मंगलवार को झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक कच्छ क्षेत्र के ऊपर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। वायुमंडल के निचले स्तरों में एक ट्रफ लाइन उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर सक्रिय है।
इसके प्रभाव से जयपुर, अलवर, सीकर, दौसा, अजमेर, जैसलमेर, धौलपुर और नागौर सहित कई जगहों पर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश की गतिविधियां अगले 3-4 कुछ भागों में जारी रहने की संभावना है।
राजधानी जयपुर में मंगलवार दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। शहर में गोपालपुरा, सांगानेर, जगतपुरा, टोंक रोड, जेएलएन मार्ग समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई। तेज बारिश के बाद अजमेर रोड पर कमला नेहरू नगर में सर्विस लेन पर पानी भर गया। बारिश के कारण मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है।
अलवर शहर में 20 मिनट तक हुई जोरदार बारिश हुई। बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। आसपास के इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं अच्छी बारिश दर्ज की गई। दौसा में सिकराय, महुवा में तेज बारिश का हुई। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जैसलमेर के रामदेवरा, पोकरण, नाचना सहित जिले में कई जगहों पर तेज बारिश हुई।
इस बीच बंगाल की खाड़ी में आगामी 24 घंटों में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ 5-8 अक्टूबर को सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य में पुनः 6 से 8 अक्टूबर के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।
