Rajasthan Rain: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, जयपुर सहित इन जिलों में झमाझम बारिश, अलर्ट जारी

अलवर शहर में 20 मिनट तक हुई जोरदार बारिश हुई। बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। आसपास के इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं अच्छी बारिश दर्ज की गई। दौसा में सिकराय, महुवा में तेज बारिश का हुई। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जैसलमेर के रामदेवरा, पोकरण, नाचना सहित जिले में कई जगहों पर तेज बारिश हुई।