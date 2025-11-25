Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 27 और 28 नवंबर को बरसात के संकेत

Rain Alert in Rajasthan: जोधपुर-उदयपुर-अजमेर में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना, नवंबर के अंत में ठंड के साथ बादलों की दस्तक, अलर्ट रहें लोग।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 25, 2025

Western Disturbance in Rajasthan: जयपुर. राजस्थान में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 नवंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कई क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। यह परिवर्तन खासतौर पर पश्चिमी और मध्य राजस्थान के जिलों को प्रभावित कर सकता है।

27 नवंबर को जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में बादलों की घनी आवाजाही के साथ गरज-चमक और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड का असर और बढ़ेगा।
वहीं 28 नवंबर को इस सिस्टम का प्रभाव अजमेर और जयपुर संभाग व आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जहां कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के शेष अधिकांश हिस्सों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। हालांकि सुबह और रात के समय ठंड में वृद्धि हो सकती है। किसानों और आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे मौसम के इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरतें और आवश्यक एहतियात अपनाएं।

ये भी पढ़ें

Free Treatment: दुर्लभ रोग पीड़ित बच्चों के लिए नई उम्मीद बनी आयुष्मान बाल सम्बल योजना
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 07:31 pm

Published on:

25 Nov 2025 07:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 27 और 28 नवंबर को बरसात के संकेत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Organic Farming: जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर, किसानों की आवाज बनेगा राज्य किसान आयोग

denmark farming
जयपुर

Rajasthan Police Bharti 2025: लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, शारीरिक परीक्षा की तिथियां घोषित

Rajasthan Police bharti
जयपुर

आधुनिक तकनीक से लैस होगी राजस्थान पुलिस, अपराधियों की अब कुंडली निकालना होगा आसान

जयपुर

रसोई में इस्तेमाल होने वाली जड़ी-बूटी दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी से निपटने में मदद कर सकती है

खास खबर

Budget Review Meeting: विकसित राजस्थान @ 2047 की दिशा में तेज हुई रफ्तार, बजट प्रगति की सख्त समीक्षा

Rajasthan New Chief Secretary V. Srinivas will be the priorities and challenges know
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.