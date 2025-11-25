Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 27 और 28 नवंबर को बरसात के संकेत

Western Disturbance in Rajasthan: जयपुर. राजस्थान में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 नवंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कई क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। यह परिवर्तन खासतौर पर पश्चिमी और मध्य राजस्थान के जिलों को प्रभावित कर सकता है।