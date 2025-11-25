Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 27 और 28 नवंबर को बरसात के संकेत

Western Disturbance in Rajasthan: जयपुर. राजस्थान में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 नवंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कई क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। यह परिवर्तन खासतौर पर पश्चिमी और मध्य राजस्थान के जिलों को प्रभावित कर सकता है।
27 नवंबर को जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में बादलों की घनी आवाजाही के साथ गरज-चमक और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड का असर और बढ़ेगा।
वहीं 28 नवंबर को इस सिस्टम का प्रभाव अजमेर और जयपुर संभाग व आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जहां कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।
मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के शेष अधिकांश हिस्सों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। हालांकि सुबह और रात के समय ठंड में वृद्धि हो सकती है। किसानों और आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे मौसम के इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरतें और आवश्यक एहतियात अपनाएं।
