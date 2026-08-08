BJP महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़ ने जयपुर मेट्रो में मनाया बर्थडे, बताया क्यों चुना सेलिब्रेशन का यह तरीका?

डॉ. राखी राठौड़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता हैं और फिलहाल राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इससे पहले वह जयपुर नगर निगम में बीजेपी पार्षद के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। वह वार्ड नंबर 61 से पार्षद रही हैं और नगर निगम समिति की चेयरमैन की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। इसके अलावा वह भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता भी रह चुकी हैं और टीवी डिबेट्स व सार्वजनिक मंचों पर पार्टी का पक्ष रखती रही हैं। शिक्षा की बात करें तो उनके पास एमएससी (मैथ्स), एलएलबी और एलएलएम जैसी डिग्रियां हैं।