Rajasthan Politics : ‘OBC आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करें’, टीकाराम जूली ने कहा- बताएं किस वर्ग को कितना मिला आरक्षण

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 2 भागों में करीब 900 पन्नों में है। करीब 74.85 लाख परिवारों का सर्वे किया गया, जिसके तहत 19 प्रश्न पूछे गए। इनमें परिवार में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने से संबंधित प्रश्न भी शामिल थे। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में जाट जाति की आबादी सबसे अधिक है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी सबसे अधिक इसी जाति का रहा है। दूसरे भाग में पंचायत-निकायों के लिए वार्ड और पदवार ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुझाया गया है। सलूम्बर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में ट्राइबल की 100 फीसदी रिजर्व सीट रहेगी।