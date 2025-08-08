Artificial Rain: रामगढ़ बांध पर 12 अगस्त को होगी कृत्रिम बारिश की शुरुआत, 10,000 फीट ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने की NOC का अब भी इंतजार

Rajasthan Ramgarh Dam: रामगढ़ बांध पर कृत्रिम वर्षा के लिए नई तारीख 12 अगस्त तय की गई है। यह कार्यक्रम कृषि एवं उद्यानिकी विभाग तथा अमरीकी कपनी एक्सल-1 के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। पहले यह प्रक्रिया 31 जुलाई को शुरू होनी थी, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय से 10 हजार फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने की अनुमति (एनओसी) न मिलने के कारण इसमें देरी हुई।
एनओसी मिलने के बाद कंपनी की ओर से करीब एक पखवाड़े तक रिसर्च की जाएगी, जिसमें बांध क्षेत्र के मौसम, नमी, आर्द्रता बादलों का विश्लेषण किया जाएगा। एक्सल-1 के मौसम वैज्ञानिक शशांक शर्मा के अनुसार यदि अगस्त-सितंबर में बादलों की पर्याप्त उपस्थिति नहीं रही तो कृत्रिम वर्षा संभव नहीं हो सकेगी। वर्षा कराने के लिए भारतीय ड्रोन का ही उपयोग किया जाएगा।
इस कार्यक्रम के प्रति जनता और राजनीतिक दलों में भी उत्साह है। जमवारामगढ़ विधायक महेन्द्रपाल मीना व भाजपा कार्यकर्ता 12 अगस्त को दोपहर 2 बजे प्रस्तावित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनता, किसानों और युवाओं से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील कर रहे हैं।
कृत्रिम बरसात को लेकर सोशल मीडिया पर भी उत्साह देखा जा रहा है। लोकगीतों और रील्स के माध्यम से इस पहल का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जिससे लोगों में जागरूकता और रुचि बढ़ रही है।