8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Artificial Rain: रामगढ़ बांध पर 12 अगस्त को होगी कृत्रिम बारिश की शुरुआत, 10,000 फीट ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने की NOC का अब भी इंतजार

Artificial Rain In Rajasthan: पहले यह प्रक्रिया 31 जुलाई को शुरू होनी थी, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय से 10 हजार फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने की अनुमति (एनओसी) न मिलने के कारण इसमें देरी हुई।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 08, 2025

Ramgarh-Dam-1
Play video
ड्रोन की ट्रायल उड़ान के दौरान मौजूद लोग। फोटो: पत्रिका

Rajasthan Ramgarh Dam: रामगढ़ बांध पर कृत्रिम वर्षा के लिए नई तारीख 12 अगस्त तय की गई है। यह कार्यक्रम कृषि एवं उद्यानिकी विभाग तथा अमरीकी कपनी एक्सल-1 के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। पहले यह प्रक्रिया 31 जुलाई को शुरू होनी थी, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय से 10 हजार फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने की अनुमति (एनओसी) न मिलने के कारण इसमें देरी हुई।

एनओसी मिलने के बाद कंपनी की ओर से करीब एक पखवाड़े तक रिसर्च की जाएगी, जिसमें बांध क्षेत्र के मौसम, नमी, आर्द्रता बादलों का विश्लेषण किया जाएगा। एक्सल-1 के मौसम वैज्ञानिक शशांक शर्मा के अनुसार यदि अगस्त-सितंबर में बादलों की पर्याप्त उपस्थिति नहीं रही तो कृत्रिम वर्षा संभव नहीं हो सकेगी। वर्षा कराने के लिए भारतीय ड्रोन का ही उपयोग किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Ramgarh Dam : जयपुर के रामगढ़ बांध पर अब इस तारीख को होगी कृत्रिम बारिश की लॉचिंग, नया शिड्यूल तैयार
जयपुर
Artificial rain in Ramgarh dam

लोगों में उत्साह

इस कार्यक्रम के प्रति जनता और राजनीतिक दलों में भी उत्साह है। जमवारामगढ़ विधायक महेन्द्रपाल मीना व भाजपा कार्यकर्ता 12 अगस्त को दोपहर 2 बजे प्रस्तावित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनता, किसानों और युवाओं से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील कर रहे हैं।

कृत्रिम बरसात को लेकर सोशल मीडिया पर भी उत्साह देखा जा रहा है। लोकगीतों और रील्स के माध्यम से इस पहल का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जिससे लोगों में जागरूकता और रुचि बढ़ रही है।

ये भी पढ़ें

अतिभारी बारिश की चेतावनी, रामगढ़ बांध में कृत्रिम बरसात का कार्यक्रम स्थगित, जानें अब कब होगी
जयपुर
Artificial rain in Ramgarh dam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 11:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Artificial Rain: रामगढ़ बांध पर 12 अगस्त को होगी कृत्रिम बारिश की शुरुआत, 10,000 फीट ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने की NOC का अब भी इंतजार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.