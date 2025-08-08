Artificial Rain: रामगढ़ बांध पर 12 अगस्त को होगी कृत्रिम बारिश की शुरुआत, 10,000 फीट ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने की NOC का अब भी इंतजार

Rajasthan Ramgarh Dam: रामगढ़ बांध पर कृत्रिम वर्षा के लिए नई तारीख 12 अगस्त तय की गई है। यह कार्यक्रम कृषि एवं उद्यानिकी विभाग तथा अमरीकी कपनी एक्सल-1 के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। पहले यह प्रक्रिया 31 जुलाई को शुरू होनी थी, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय से 10 हजार फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने की अनुमति (एनओसी) न मिलने के कारण इसमें देरी हुई।