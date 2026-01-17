छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि विभाग की ओर से संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने से पहले शिक्षण संस्थाओं और विद्यार्थियों से सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करना है। शिक्षण संस्थाओं की ओर से उपयोग में ली जा रही बायोमैट्रिक मशीन का वेबसाइट पर पंजीयन किया जाना है।