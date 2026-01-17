छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। आवेदन छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से करना होगा।
विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने से पहले नेशनल स्कालरशिप पोर्टल की वेबसाइट या एनएसपी ओटीआर एप पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद ई-केवाईसी करना अनिवार्य है, साथ ही व्यक्तिगत जानकारी जन आधार पोर्टल पर अद्यतन करवाया जरूरी है। सभी सूचना जैसे जन आधार, आधार कार्ड व समस्त दस्तावेजों में विद्यार्थी की सभी सूचनाएं समान होना जरूरी है।
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि विभाग की ओर से संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने से पहले शिक्षण संस्थाओं और विद्यार्थियों से सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करना है। शिक्षण संस्थाओं की ओर से उपयोग में ली जा रही बायोमैट्रिक मशीन का वेबसाइट पर पंजीयन किया जाना है।
