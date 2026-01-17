17 जनवरी 2026,

शनिवार

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आवेदन आमंत्रित किए है।

Jan 17, 2026

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। आवेदन छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से करना होगा।

विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने से पहले नेशनल स्कालरशिप पोर्टल की वेबसाइट या एनएसपी ओटीआर एप पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद ई-केवाईसी करना अनिवार्य है, साथ ही व्यक्तिगत जानकारी जन आधार पोर्टल पर अद्यतन करवाया जरूरी है। सभी सूचना जैसे जन आधार, आधार कार्ड व समस्त दस्तावेजों में विद्यार्थी की सभी सूचनाएं समान होना जरूरी है।

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि विभाग की ओर से संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने से पहले शिक्षण संस्थाओं और विद्यार्थियों से सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करना है। शिक्षण संस्थाओं की ओर से उपयोग में ली जा रही बायोमैट्रिक मशीन का वेबसाइट पर पंजीयन किया जाना है।

17 Jan 2026 06:30 pm

Rajasthan Rain Alert, IMD Rain Alert, IMD Rain Alert in Jodhpur, IMD Rain Alert Bikaner, IMD Rain Alert Shekhawati, IMD Rain Alert in Jaipur, IMD Rain Alert Bharatpur, Thunderstorm Alert, Thunderstorm Alert in Rajasthan, Thunderstorm Alert Jodhpur, Thunderstorm Alert Bikaner, Thunderstorm Alert in Jaipur, Thunderstorm Alert in Bharatpur, Lightning, Lightning Alert, Lightning Alert in Jodhpur, Lightning Alert in Jaipur, Lightning Alert Bikaner, Lightning Alert in Bharatpur, IMD Alert, January Weather Alert, January Rain Alert, January Thunderstorm Alert, January Lightning Alert, 5 Day Weather Alert, 22 January Weather Alert, 23 January Weather Alert, 24 January Weather Alert, राजस्थान बारिश अलर्ट, आईएमडी बारिश अलर्ट, आईएमडी बारिश अलर्ट इन जोधपुर, आईएमडी बारिश अलर्ट बीकानेर, आईएमडी बारिश अलर्ट शेखावाटी, आईएमडी बारिश अलर्ट इन जयपुर, आईएमडी बारिश अलर्ट भरतपुर, मेघ गर्जन अलर्ट, मेघ गर्जन अलर्ट इन राजस्थान, मेघ गर्जन अलर्ट जोधपुर, मेघ गर्जन अलर्ट बीकानेर, मेघ गर्जन अलर्ट इन जयपुर, मेघ गर्जन अलर्ट इन भरतपुर, आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली अलर्ट, आकाशीय बिजली अलर्ट इन जोधपुर, आकाशीय बिजली अलर्ट इन जयपुर, आकाशीय बिजली अलर्ट बीकानेर, आकाशीय बिजली अलर्ट इन भरतपुर, आईएमडी अलर्ट, जनवरी वेदर अलर्ट, जनवरी बारिश अलर्ट, जनवरी मेघगर्जन अलर्ट, जनवरी आकाशीय बिजली अलर्ट, 5 डे वेदर अलर्ट, 22 जनवरी वेदर अलर्ट, 23 जनवरी वेदर अलर्ट, 24 जनवरी वेदर अलर्ट
