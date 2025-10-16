RBSE बोर्ड एग्जाम में बड़ा बदलाव! फरवरी में होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, 1 अप्रैल से शुरू होगा नया सत्र



शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा, इस परिवर्तन को सफल बनाने के लिए अभिभावकों को जागरूक करना जरूरी होगा। राजस्थान शिक्षक संघ (एकीकृत) के अध्यक्ष रंजीत मीणा ने सुझाव दिया कि सत्र की शुरुआत 1 मई से की जाए, ताकि अर्द्धवार्षिक, वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं का समय और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।