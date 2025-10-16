RBSE बोर्ड एग्जाम में बड़ा बदलाव! फरवरी में होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, 1 अप्रैल से शुरू होगा नया सत्र

RBSE Board Exams (Patrika File Photo)
RBSE Board Exams: जयपुर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं अब मार्च की बजाय फरवरी में कराने का प्रस्ताव किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को हुई बैठक में यह सुझाव सामने आया।
प्रस्तावित तिथियों के मुताबिक, बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित की जा सकती हैं। इसी तरह कक्षा 9वीं और 11वीं की अंतिम परीक्षाएं 10 मार्च से 25 मार्च तक कराने का प्रस्ताव है।
बता दें कि पहले इन परीक्षाओं की तिथियां 23 अप्रैल से 8 मई तय की गई थीं। वहीं, कक्षा 9 से 12 तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं, जो पहले 12 से 24 दिसंबर तक होनी थीं, अब 11 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच आयोजित करने का सुझाव दिया गया है।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस बदलाव से एक शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई के दिनों की संख्या 180 से बढ़कर 210 से 220 तक हो जाएगी। स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कूनाल ने बताया, नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने की योजना है।
उन्होंने कहा, इस बदलाव से शिक्षण कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगा। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अधिक समय मिलेगा और सीबीएसई कैलेंडर के समान सत्र होने से नामांकन में भी वृद्धि की उम्मीद है।
शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा, इस परिवर्तन को सफल बनाने के लिए अभिभावकों को जागरूक करना जरूरी होगा। राजस्थान शिक्षक संघ (एकीकृत) के अध्यक्ष रंजीत मीणा ने सुझाव दिया कि सत्र की शुरुआत 1 मई से की जाए, ताकि अर्द्धवार्षिक, वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं का समय और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।
