राजस्थान से एक और सीनियर IAS केंद्रीय डेपुटेशन के लिए रिलीव, जानें अब तक कितने अफसर केंद्र में सेवारत?

केके पाठक के रिलीव होने के बाद अब राजस्थान कैडर के 23 आईएएस अधिकारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत हैं। इनमें प्रमुख नाम हैं- वी. श्रीनिवास, रजत कुमार मिश्रा, तन्मय कुमार, नरेश पाल गंगवार, रोली सिंह, राजीव सिंह ठाकुर, रोहित कुमार, मुग्धा सिन्हा, आशुतोष ए.टी. पेडणेकर, प्रीतम बी. यशवंत, भानु प्रकाश येटुरू, सिद्धार्थ महाजन, पूरन चंद किशन, गौरव गोयल, विष्णु चरण मल्लिक, मुक्तानंद अग्रवाल, प्रकाश राजपुरोहित, इंद्रजीत सिंह, अभिमन्यु कुमार, भगवती प्रसाद कलाल, आशीष गुप्ता और अंशदीप। ये सभी अधिकारी अपने अनुभव और प्रशासनिक कौशल के साथ केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं को लागू करने में योगदान दे रहे हैं।