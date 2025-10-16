राजस्थान से एक और सीनियर IAS केंद्रीय डेपुटेशन के लिए रिलीव, जानें अब तक कितने अफसर केंद्र में सेवारत?

पत्रिका फाइल फोटो
Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी केके पाठक को केंद्रीय डेपुटेशन के लिए रिलीव कर दिया है। पाठक अब केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। कार्मिक विभाग ने मंगलवार को उनके रिलीव होने का आदेश जारी किया। इस कदम के साथ ही राजस्थान कैडर के कुल 23 आईएएस अधिकारी अब केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।
केके पाठक के केंद्रीय डेपुटेशन का आदेश 13 सितंबर को जारी हुआ था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें रिलीव करने में लगभग एक महीने का समय लिया। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, डेपुटेशन आदेश के बाद किसी अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर रिलीव कर दिया जाता है। हालांकि, इस बार प्रक्रिया में देरी हुई।
पाठक वर्तमान में राजस्थान के कार्मिक विभाग और देवस्थान विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत थे। उनके रिलीव होने के बाद इन विभागों की जिम्मेदारी अन्य अधिकारियों को सौंपी गई है।
राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से परिवहन विभाग की सचिव शुचि त्यागी को कार्मिक विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वहीं, पशुपालन विभाग की सचिव समित शर्मा को देवस्थान विभाग के सचिव का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। कार्मिक विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक इन विभागों में नियमित सचिवों की नियुक्ति नहीं हो जाती।
केके पाठक राजस्थान में अपनी सख्त प्रशासनिक शैली और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने वित्त, शिक्षा, ऊर्जा, कार्मिक और देवस्थान जैसे महत्वपूर्ण विभागों में अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। उनकी प्रशासनिक दक्षता और नीति निर्माण में अनुभव का लाभ अब केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय को मिलेगा, जहां वे राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
केके पाठक के रिलीव होने के बाद अब राजस्थान कैडर के 23 आईएएस अधिकारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत हैं। इनमें प्रमुख नाम हैं- वी. श्रीनिवास, रजत कुमार मिश्रा, तन्मय कुमार, नरेश पाल गंगवार, रोली सिंह, राजीव सिंह ठाकुर, रोहित कुमार, मुग्धा सिन्हा, आशुतोष ए.टी. पेडणेकर, प्रीतम बी. यशवंत, भानु प्रकाश येटुरू, सिद्धार्थ महाजन, पूरन चंद किशन, गौरव गोयल, विष्णु चरण मल्लिक, मुक्तानंद अग्रवाल, प्रकाश राजपुरोहित, इंद्रजीत सिंह, अभिमन्यु कुमार, भगवती प्रसाद कलाल, आशीष गुप्ता और अंशदीप। ये सभी अधिकारी अपने अनुभव और प्रशासनिक कौशल के साथ केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं को लागू करने में योगदान दे रहे हैं।
