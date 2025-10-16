Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Success Story: ‘पापा, मैं RAS बन गई…’, सिक्योरिटी गार्ड की बेटी बनी अधिकारी, रिजल्ट आया तो नाईट ड्यूटी पर थे पिता

Motivational Story Of RAS Priti Yadav: प्रीति के पिता इंद्राज यादव नीमराना की एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं। जब RAS का रिजल्ट आया तब वे नाईट ड्यूटी पर थे।

अलवर

image

Akshita Deora

Oct 16, 2025

बेटी और पिता की फोटो: पत्रिका

RPSC RAS Result 2023: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के गांव नांगल खोडिया की रहने वाली प्रीति यादव ने अपनी मेहनत और हौसले से वो कर दिखाया, जो लाखों युवा सपना देखते हैं। RAS परीक्षा-2023 में उन्होंने 218वीं रैंक हासिल की और पूरे क्षेत्र का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।

लेकिन इस सफलता के पीछे एक बड़ा संघर्ष छिपा है। प्रीति के पिता इंद्राज यादव नीमराना की एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं। जब RAS का रिजल्ट आया तब वे नाईट ड्यूटी पर थे। उसी समय प्रीति ने उन्हें फोन किया और कहा –'पापा, मैं RAS बन गई…'
यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए लेकिन वो आंसू खुशी और गर्व के थे।

दूसरे प्रयास में मिली सफलता

प्रीति ने यह सफलता अपने दूसरे प्रयास में हासिल की। सीमित संसाधनों और गांव के साधारण माहौल में पढ़ाई करना आसान नहीं था लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पढ़ाई के साथ-साथ खुद पर विश्वास बनाए रखा और आज वे राज्य की अधिकारी बन गई हैं।

गांव में जश्न जैसा माहौल

प्रीति की कामयाबी की खबर जैसे ही गांव में फैली लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। आस-पड़ोस के लोग, रिश्तेदार और शिक्षक सभी उन्हें बधाइयां देने पहुंचने लगे। खासकर गांव की लड़कियों के लिए प्रीति अब एक प्रेरणा बन चुकी हैं।

ये भी पढ़ें

कौन हैं कुशल चौधरी? RAS 2023 परीक्षा के बने टॉपर, पहले प्रयास में मिली असफलता फिर किया टॉप
अजमेर
Kushal Chaudhary RAS Topper

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Success Story: ‘पापा, मैं RAS बन गई…’, सिक्योरिटी गार्ड की बेटी बनी अधिकारी, रिजल्ट आया तो नाईट ड्यूटी पर थे पिता

