कौन हैं कुशल चौधरी? RAS 2023 परीक्षा के बने टॉपर, पहली बार मिली हार, फिर सीधा टॉप किया

कुशल चौधरी RAS 2023 टॉपर (फोटो-सोशल मीडिया)
अजमेर। मेहनत और लगन अगर सच्ची हो, तो हालात चाहे जैसे हों, सफलता कदम चूमती ही है। इस कहावत को सच कर दिखाया है अजमेर जिले के डूंगरिया कलां गांव के कुशल चौधरी ने, जिन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा 2023 में पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है।
कुशल चौधरी एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता कृषि कार्य करते हैं और परिवार अजमेर के पास कड़ेल गांव का रहने वाला है। कुशल पांच बहनों के सबसे छोटे भाई हैं। वर्तमान में वे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तबीजी में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। नौकरी के साथ पढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन कुशल ने अपने समय का अनुशासन से उपयोग किया और दूसरी कोशिश में यह बड़ी सफलता हासिल की।
कुशल बताते हैं कि उन्होंने आरएएस की तैयारी स्वयं अध्ययन से की। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने रोजाना निर्धारित समय पर पढ़ाई की और कभी हिम्मत नहीं हारी। कुशल ने मुस्कराते हुए कहा- 'पहले प्रयास में असफलता मिली, लेकिन उसी ने मुझे मजबूत बनाया।' कुशल की इस सफलता के बाद परिवार में खुशी का महौल है। लोग लगातार घर पर आकर और सोशल मीडिया पर कुशल को बधाई दे रहे हैं।
आरएएस 2023 की टॉप-3 रैंक अजमेर जिले ने अपने नाम की है। कुशल चौधरी पहले, अंकिता पाराशर दूसरे और परमेश्वर चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बुधवार रात जारी परिणाम के बाद सोशल मीडिया पर कुशल को बधाइयों की बाढ़ आ गई। कुशल ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों को दिया है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस 2023 परीक्षा के अंतिम परिणाम में जूनियां कस्बे के करण मेघवंशी पुत्र दुर्गालाल मेघवंशी ने सामान्य वर्ग में 18वीं रैंक प्राप्त की। इसकी जानकारी मिलते ही कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई। करण वर्तमान में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उनके पिता दुर्गालाल मेघवंशी सरपंच रह चुके हैं, जबकि माता आशा देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं।
