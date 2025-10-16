Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

कौन हैं कुशल चौधरी? RAS 2023 परीक्षा के बने टॉपर, पहली बार मिली हार, फिर सीधा टॉप किया

Kushal Chaudhary RAS 2023 Topper: कुशल चौधरी एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता कृषि कार्य करते हैं और परिवार अजमेर के पास कड़ेल गांव का रहने वाला है।

2 min read

अजमेर

image

Kamal Mishra

Oct 16, 2025

Kushal Chaudhary RAS Topper
Play video

कुशल चौधरी RAS 2023 टॉपर (फोटो-सोशल मीडिया)

अजमेर। मेहनत और लगन अगर सच्ची हो, तो हालात चाहे जैसे हों, सफलता कदम चूमती ही है। इस कहावत को सच कर दिखाया है अजमेर जिले के डूंगरिया कलां गांव के कुशल चौधरी ने, जिन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा 2023 में पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है।

कुशल चौधरी एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता कृषि कार्य करते हैं और परिवार अजमेर के पास कड़ेल गांव का रहने वाला है। कुशल पांच बहनों के सबसे छोटे भाई हैं। वर्तमान में वे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तबीजी में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। नौकरी के साथ पढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन कुशल ने अपने समय का अनुशासन से उपयोग किया और दूसरी कोशिश में यह बड़ी सफलता हासिल की।

परिवार में खुशी का माहौल

कुशल बताते हैं कि उन्होंने आरएएस की तैयारी स्वयं अध्ययन से की। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने रोजाना निर्धारित समय पर पढ़ाई की और कभी हिम्मत नहीं हारी। कुशल ने मुस्कराते हुए कहा- 'पहले प्रयास में असफलता मिली, लेकिन उसी ने मुझे मजबूत बनाया।' कुशल की इस सफलता के बाद परिवार में खुशी का महौल है। लोग लगातार घर पर आकर और सोशल मीडिया पर कुशल को बधाई दे रहे हैं।

RAS 2023 टॉपर्स लिस्ट

  • कुशल चौधरी (1101713) अजमेर
  • अंकिता पाराशर (1100141) अजमेर
  • परमेश्वर चौधरी (1100217) अजमेर
  • रंजन कुमार शर्मा (1107777) झुंझुनूं
  • विक्रम सिंह खीरिया (1100722) नागौर
  • राशि कुमावत (1103935) जयपुर
  • अंजनी कुमार (1100038) नागौर
  • प्रदीप सहारण (1104648) हनुमानगढ़
  • कमल चौधरी (1102391) नागौर
  • विकाश सियाग (1107457) बीकानेर

टॉप-3 रैंक अजमेर के नाम

आरएएस 2023 की टॉप-3 रैंक अजमेर जिले ने अपने नाम की है। कुशल चौधरी पहले, अंकिता पाराशर दूसरे और परमेश्वर चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बुधवार रात जारी परिणाम के बाद सोशल मीडिया पर कुशल को बधाइयों की बाढ़ आ गई। कुशल ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों को दिया है।

जूनियां के करण ने हासिल की 18वीं रैंक

राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस 2023 परीक्षा के अंतिम परिणाम में जूनियां कस्बे के करण मेघवंशी पुत्र दुर्गालाल मेघवंशी ने सामान्य वर्ग में 18वीं रैंक प्राप्त की। इसकी जानकारी मिलते ही कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई। करण वर्तमान में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उनके पिता दुर्गालाल मेघवंशी सरपंच रह चुके हैं, जबकि माता आशा देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

RPSC

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 06:15 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / कौन हैं कुशल चौधरी? RAS 2023 परीक्षा के बने टॉपर, पहली बार मिली हार, फिर सीधा टॉप किया

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RAS 2023 का अंतिम परिणाम जारी, अजमेर के कुशल चौधरी ने किया टॉप, देखें टॉपर्स की सूची

अजमेर

Ajmer: बहू की मौत का सदमा नहीं झेल सकी सास, कुछ ही मिनटों में थम गई सांस… एक साथ उठी अर्थियां, तो पूरा इलाका रोया

Sas Bahu Death in Ajmer
अजमेर

अजमेर दरगाह-संकट मोचन महादेव विवाद में नया मोड़, कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल; जानें क्या है नई डिमांड

Ajmer Dargah
अजमेर

Rajasthan Crime: महिला को होटल में बुलाकार बलात्कार, पीड़िता का आरोप- रिश्तेदार की लंबे समय से थी बुरी नजर

rape
अजमेर

अजमेर में 2 बहनों की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई, 10 आरोपी गिरफ्तार, सोते समय परिवार पर किए थे हमला

murder case of two sisters in Ajmer
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.