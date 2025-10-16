कौन हैं कुशल चौधरी? RAS 2023 परीक्षा के बने टॉपर, पहली बार मिली हार, फिर सीधा टॉप किया

कुशल चौधरी एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता कृषि कार्य करते हैं और परिवार अजमेर के पास कड़ेल गांव का रहने वाला है। कुशल पांच बहनों के सबसे छोटे भाई हैं। वर्तमान में वे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तबीजी में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। नौकरी के साथ पढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन कुशल ने अपने समय का अनुशासन से उपयोग किया और दूसरी कोशिश में यह बड़ी सफलता हासिल की।