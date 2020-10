17 नवंबर से कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश

राजस्थान ( Rajasthan ) में 17 नवंबर से ( From 17 November ) कॉलेज और विवि ( Colleges and Universities ) भी खुल सकते ( May Open ) हैं। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गठित देव स्वरूप कमेटी ( Dev Swaroop Committee ) ने रिपोर्ट ( Report ) तैयार कर उच्च शिक्षामंत्री को सौंप दी ( Handed Over ) है। ( Jaipur News )