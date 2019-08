Red Alert! 16-17 अगस्त को अति भारी बारिश की चेतावनी, यहां बाढ़ के हालात, स्कूलों में छुट्टी घोषित, मांगी सेना से मदद

जयपुर। राजस्थान के कई जिलों में भारी ( Heavy Rain in Rajasthan ) के चलते बाढ़ के हालात ( Flood Situation ) हो गए है। बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हाड़ौती में लगातार हो रही भारी बारिश ने अब तबाही मचाना शुरू कर दिया है। यहां चारों जिलों की सभी बड़ी नदियां जबरदस्त उफान पर हैं, जिससे सभी प्रमुख मार्ग बंद हो गए हैं। निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्र हो गए है। बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा के ग्रामीण अंचल में कई बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। कोटा, भीलवाड़ा व झालावाड़ में भारी बारिश व बाढ़ के हालात के चलते जिला कलक्टर ने सभी सरकारी व निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। कैथून में तो बाढ़ से हालात और भी ज्यादा खराब हैं। यहां घरों में 4 से 5 फीट पानी भर गया है। हालातों को देखते हुए जिला कलक्टर ने सेना से मदद मांगी है। एनडीआरएफ ( NDRF ) की टीम राहत कार्य में जुटी हुई है। मौसम विभाग ( IMD ) ने यहां भारी से भी बारिश का रेड अलर्ट ( Red Alert in Rajasthan ) जारी किया है। कोटा ( Heavy Rain in Kota ) में 24 घंटे में 6 इंच बारिश दर्ज की गई है।

भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में हो रही मूसलाधार बरसात ( Heavy Rain ) के चलते जालेश्वर तालाब में लगभग 1 फीट की चादर चल रही है। वहीं प्रतापगढ़ जिले में बुधवार देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारां में भारी बारिश से कोयला में एक मकान ढह गया है। झालावाड़ जिले में गत तीन दिन से हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लोगों के घर, सरकारी कार्यालयों में पानी टपक रहा है, खानपुर, पिडावा, सुनेल, झलरापाटन सहित कई कस्बों में भारी बारिश हो रही है, कई स्थानों पर मकानों की दीवा रे गिर गई है, खानपुर के निकट सौजपुर में कच्चा मकान गिरने से आठ साल के समर रैगर की मौत हो गई! झालावाड़ में कालीसिंध नदी का पानी राड़ी के बाला जी रोड तक आ गया है, तो नया तालाब का पानी घरों में घुस रहा है।





आज और कल यहां अति भारी बारिश ( Rajasthan Weather Forecast )

मौसम विभाग ने आज 16 और कल 17 अगस्त तक रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कई इलाकों में फिर से अति भारी बारिश की पूरी संभावना है। भारी बारिश और बाढ़ के हालातों के चलते कोटा और झालावाड़ में जिला कलक्टर ने सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। साथ ही लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने और सावधानी बरतने की अपील की है। बाढ़ के हालातों के मध्यनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। एनडीआरएफ टीम जलमग्र बस्तियों में लोगों के लिए राहत कार्य में जुटी हुई है। राजधानी जयपुर में भी 15 अगस्त को दिनभर बारिश का दौर चला। लगातार मध्यम से तेज बारिश के चलते सडक़े पानी से लबालब हो गई। शहर के चांदपोल बाजार में बारिश से एक पेड़ धराशाही हो गया।



बूंदी में कई मकान जलमग्न

बूंदी के नोताडा कस्बे में लगातार हो रही बारिश का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। जिससे नोताडा खाल कि पुलिया पर करीब सात फिट पानी आ गया। वहीं ज्यादा पानी आने के कारण तेजाजी बस्ती के घरों मे पानी भर गया। उधर, माताजी मन्दिर कि तरफ के कई मकान जलमग्न हो गए। घरों मे करीब तीन तीन फिट पानी भर गया। जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

पानी के बीच बस में फंसे 30 से 40 यात्री

बारां में भारी बारिश के बाद कवाई छबड़ा मार्ग पर रिंजा पुलिया एवं कवाई नाले के बीच शाम एक प्राइवेट बस में पानी के बीच 30 से 40 यात्री फंस गए। फंसे हुए यात्रियों में 8 से 10 महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे। बस में लगातार पानी ऊपर बढ़ता जा रहा था। लेकिन प्रशासन को इसकी खबर नहीं थी। राजस्थान पत्रिका की खबर पर प्रशासन जागा और जिला कलेक्टर ने फंसे हुए यात्रियों को उसी जगह ठहरने के लिए निर्देश देकर रेस्क्यू टीम को भेजा।

बच्चे और युवक का रेस्क्यू

प्रतापगढ़ जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। शहर के चम्पनाथ की पुलिया पर क्रूजऱ गाड़ी बहकर चली गई जो लाल बाग की पुलिया के पास आकर फंस गई। गाड़ी में सवार एक बच्चे और एक युवक कर रेस्क्यू किया गया। दोनों डोडिगाखेड़ी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं।